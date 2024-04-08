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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

سازمان ثبت اسناد مکلف به صدور مجوز فعالیت برای پلتفرم‌ها شد

سازمان ثبت اسناد مکلف به صدور مجوز فعالیت برای پلتفرم‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه می‌شود:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید.

سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضائی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند.

اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلام‌ها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.

همچنین بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ این طرح اصلاح شد که بر اساس آن، بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت «و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه می‌شود.

کد مطلب 6073312
زهرا علیدادی

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