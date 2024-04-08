به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه میشود:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلتفرمهای بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید.
سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلامهای مراجع ذیصلاح قضائی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند.
اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.
همچنین بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ این طرح اصلاح شد که بر اساس آن، بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت «و سایر خانوادههای ناتوان مالی واقع در دهکهای ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه میشود.
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