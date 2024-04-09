تداوم افزایش موارد ابتلا به سرطان در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق گزارش آمار جهانی سرطان ۲۰۲۴ از انجمن سرطان آمریکا، تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ میلیون مورد سرطان جدید تشخیص داده شده و ۹.۷ میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر سرطان جان خود را از دست داده اند.

این گزارش می‌افزاید: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ تعداد موارد سرطان سالانه به ۳۵ میلیون نفر برسد.

«هیونا سانگ»، یکی از نویسندگان گزارش و دانشمند ارشد نظارت بر سرطان در انجمن سرطان آمریکا، گفت: «این افزایش در موارد پیش‌بینی‌شده سرطان تا سال ۲۰۵۰ صرفاً به دلیل افزایش سن و رشد جمعیت است.»

سانگ افزود: «انتخاب های ناسالم سبک زندگی نیز همچنان در بروز سرطان‌های جدید نقش دارد.»

وی می‌گوید: «به طور قابل توجهی، شیوع عوامل خطر عمده مانند رژیم غذایی ناسالم، عدم تحرک بدنی، مصرف الکل و سیگار کشیدن در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است و به احتمال زیاد بار سرطان در آینده را تشدید خواهد کرد.»

در این گزارش آمده است که سرطان ریه شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده در سراسر جهان و همچنین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در کل و در مردان است.

در این گزارش آمده است که پس از سرطان ریه، مردان اغلب به سرطان پروستات و روده بزرگ مبتلا می‌شوند و بر اثر سرطان کبد و روده بزرگ جان خود را از دست می‌دهند.

در زنان، سرطان سینه شایع‌ترین سرطان تشخیص داده شده و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان است و پس از آن سرطان‌های ریه، روده بزرگ و دهانه رحم قرار دارند.

دکتر «احمدین جمال»، نویسنده ارشد این مطالعه و معاون ارشد نظارت در انجمن سرطان آمریکا، گفت: «با توجه به اینکه بیش از نیمی از مرگ و میرهای سرطان در سراسر جهان به طور بالقوه قابل پیشگیری هستند، پیشگیری مقرون به صرفه ترین و پایدارترین راهکار برای کنترل سرطان است. حذف استعمال دخانیات به تنهایی می‌تواند از یک چهارم مرگ ناشی از سرطان یا تقریباً ۲.۶ میلیون مرگ ناشی از سرطان در سال جلوگیری کند.»

در نمونه دیگری از سرطان قابل پیشگیری، محققان خاطرنشان کردند که واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) از سرطان‌های دهانه رحم پیشگیری می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که هر روز در سال ۲۰۲۲، تقریباً ۱۸۰۰ زن مبتلا به سرطان دهانه رحم تشخیص داده شده اند و نزدیک به ۱۰۰۰ زن در سراسر جهان بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.

در این گزارش آمده است که سرطان دهانه رحم همچنان عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان در ۳۷ کشور در جنوب صحرای آفریقا و در آمریکای لاتین است.

فقدان غربالگری در این مرگ‌ها نقش دارد. این گزارش می‌گوید تنها ۳۶ درصد از زنان در سراسر جهان برای سرطان دهانه رحم غربالگری شده اند.

در واقع، خدمات ناکافی تشخیص زودهنگام و درمان باعث می‌شود که بسیاری از کشورهای کم درآمد با وجود اینکه موارد کلی سرطان کمتری دارند، نرخ مرگ و میر بالایی از سرطان داشته باشند.