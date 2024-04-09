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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۴۲

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سوال مسابقه روز بیست و نهم «زندگی با آیه‌ها» در فارس

سوال مسابقه روز بیست و نهم «زندگی با آیه‌ها» در فارس

شیراز - سوال مسابقه بیست و نهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس در بیست و نهمین روز از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، رویداد قرآنی و نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف حفظ، تبیین و تفسیر ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و در تمام استان‌ها در حال اجرا است.

بر همین اساس روزانه یک سوال از یک جز قرآن کریم مطرح و در پایان آن روز و پس از اعلام اسامی برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی به آنها اعطا می‌شود.

سوال مسابقه روز بیست و مهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس نیز امروز سه‌شنبه همزمان با روز بیست و نهم از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

همراهان قرآنی برای شرکت در این مسابقه در استان فارس کافی است عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ امشب به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنند.

کد مطلب 6073868

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    نظرات

    • علیرضا IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
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      صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین اللهم العن قتلة الحسین اللهم عجل لولیک الفرج

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