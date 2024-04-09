به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، رویداد قرآنی و نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف حفظ، تبیین و تفسیر ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و در تمام استان‌ها در حال اجرا است.

بر همین اساس روزانه یک سوال از یک جز قرآن کریم مطرح و در پایان آن روز و پس از اعلام اسامی برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی به آنها اعطا می‌شود.

سوال مسابقه روز بیست و مهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس نیز امروز سه‌شنبه همزمان با روز بیست و نهم از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

همراهان قرآنی برای شرکت در این مسابقه در استان فارس کافی است عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ امشب به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنند.