به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم نیکوکار استان و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، بیان کرد: ۱۵۴۸ پایگاه در محل مصلی‌ها، مراکز برگزاری نماز عید فطر و مراکز نیکوکاری با حضور بیش از ۲ هزار نیروی افتخاری آماده دریافت زکات فطریه مردم استان هستند.

وی با اشاره به روش‌های غیرحضوری پرداخت زکات فطریه افزود: پرداخت غیرحضوری از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵*۰۳۸*۸۸۷۷*، شماره کارت بانکی ۹۴۹۴۵۰۰۵۹۹۷۹۶۰۳۷ (فطریه عام)، ۷۷۶۰۵۰۰۶۹۹۷۹۶۰۳۷( فطریه سادات)، ۶۰۳۵۵۰۰۷۹۹۷۹۶۰۳۷ (کفاره غیرعمد) و ۴۳۰۲۵۰۰۸۹۹۷۹۶۰۳۷ (کفاره عمد) در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ضمن تأکید بر نظارت شورای زکات تنها بر روند دریافت و پرداخت زکات فطریه ادامه داد: تمامی مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و نهادهایی که اقدام به جمع‌آوری زکات فطریه می‌کنند، دارای مجوز و آرم مخصوص (جهت نصب بر روی صندوق جمع‌آوری زکات فطریه) از دبیرخانه شورای زکات هستند.

محمدی اضافه کرد: امسال ظرفیت دیگری نیز برای پرداخت فطریه پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند از طریق نانوایی‌های سراسر کشور و با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان تعبیه شده، فطریه و کفاره خود را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مردم استان می‌توانند با نصب (اپلیکیشن نظر) از طریق گوشی‌های همراه هوشمند زکات فطریه خود را پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه زکات فطریه هر منطقه در کوتاه‌ترین زمان طبق احکام شرعی به دست نیازمندان همان منطقه می‌رسد گفت: مبالغ پرداختی زکات فطریه در همان روز عید فطر از طریق صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت به حساب نیازمندان تحت حمایت و غیر تحت حمایت واریز می‌گردد.

لازم به ذکر است، سال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان زکات فطره (عام و سادات) و کفاره (عمد و غیرعمد) پرداختی مردم استان به دست نیازمندان رسید.