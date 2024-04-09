دریافت 41 MB کد مطلب 6074010 https://mehrnews.com/x34DNq ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲ کد مطلب 6074010 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲ زندگی با آیهها قسمت بیست و نهم؛ باید اهل مقاومت باشید توضیحات حجت الاسلام سعیدیان در خصوص تفسیر آیه ۳۰ سوره فصلت را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط خجالت میکشیدم بگویم من هم مادر شهید هستم! سوال روز بیست ونهم «زندگی با آیهها» در سیستان وبلوچستان/ برندگان مسابقه بیست و هشتم اعلام سوال مسابقه پیامکی روز ۲۹ ماه رمضان در کردستان سوال روز بیست و نهم پویش «زندگی با آیهها» در مرکزی ادامه یافتن طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در ماههای آینده برچسبها زندگی با آیه ها قرآن کریم رمضان 1445
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