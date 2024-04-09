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کد مطلب 6074039
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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵

موسیقی «غزه» با گویش محلی کُرمانجی

موسیقی «غزه» با گویش محلی کُرمانجی

قطعه موسیقی با عنوان «غزه» با شعری از حسن روشان و خوانندگی محسن میرزازاده در ساختار محلی کُرمانجی منتشر شد.

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