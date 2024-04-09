دریافت 53 MB کد مطلب 6074039 https://mehrnews.com/x34DNZ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵ کد مطلب 6074039 فیلم هنر فیلم هنر ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵ موسیقی «غزه» با گویش محلی کُرمانجی قطعه موسیقی با عنوان «غزه» با شعری از حسن روشان و خوانندگی محسن میرزازاده در ساختار محلی کُرمانجی منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط افطاری به صمیمیت ۱۳ سال قبل/ از بحران فرهنگی تا الگوی حکمرانی چگونه هالیوود فرهنگ عرب و مسلمان را حذف میکند/ نقد «تلماسه» جشنواره بینالمللی رسانهای «صبح» تمدید شد ایران برای کودکان غزه در ونیز نمایشگاه برگزار میکند/ حضور در ونیز با توکل اکران مردمی «اتاق فرار» در سینما فرهنگ برچسبها محسن میرزازاده موسیقی ایرانی کرمانج فلسطین
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