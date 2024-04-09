افطاری به صمیمیت ۱۳ سال قبل/ از بحران فرهنگی تا الگوی حکمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین مراسم افطاری فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در محل حسینیه هنر، با حضور جمعی از فعالان عرصه هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی‌ و تعدادی از مسؤولان فرهنگی، هنری، سیاسی برگزار شد.

پس از برگزاری ضیافت افطاری صمیمانه، قرایت قرآن، پخش سرود ملی و مقدمات برنامه نظیر سرود و پخش کلیپ، محمدصادق شهبازی قائم مقام دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: ۱۳ سال است به برکت حاج نادر طالب زاده جمع شدن‌هایی از این جنس را شاهد هستیم و این جمع فرصتی است تا به آن چه باید انجام دهیم، فکر کنیم. «طوفان الاقصی» شاید مهمترین اتفاق سده اخیر بود اما جبهه فرهنگی انقلاب در داخل کشور نتوانست به خوبی ظهور و بروز داشته باشد و صهیونیسم را عقب بزند.

وی ادامه داد: بحث هایی چون نظم نوین جهانی، آینده انقلاب اسلامی، نسل جوان انقلابی و مباحث فرهنگی قابل گفت وگو است و علاقه مند هستیم امشب بازاندیشی روی اولویت های جبهه فرهنگی انقلاب داشته باشیم.

پس از این عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر در کنار همه اموات حوزه فرهنگ، علم و دانش گفت: جریان انقلاب اسلامی در ابتدای مسیر، در به کارگیری روش های جدید فرهنگی ضعف داشت و به مستندسازی و فیلمسازی آشنا نبود اما امروز شاهد ظرفیت فراوان در جبهه فرهنگی انقلاب هستیم و این یک رشد عظیم در این حوزه است که نباید از آن به سادگی عبور کرد، امروز در اقصی نقاط کشور مشاهده می‌کنیم خانم ها و آقایان با دست خالی اقدامات بزرگی رقم زده اند.

وی در ادامه گفت: پس از توجه به این رشد، مهم‌ترین چیزی که باید به آن بپردازیم تفکیک جبهه است. تقویت جبهه با ولایت معنا پیدا می‌کند؛ ولایت یعنی پیوند ناگسستنی بین «مولی علیه» و «ولی»، همچون یک طناب ضخیم بین ولی و حزب الله، قطعا در بین اعضا این جبهه اختلاف نظرها وجود دارد اما نباید کم‌حوصله بود و تخریب کرد، به صورت یکدیگر چنگ زدن از آفات این جبهه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: بعد از تقویت این جبهه، رسیدن به یک الگوی حکمرانی فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

مجتبی رحمان‌دوست دیگر مهمان برنامه و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت: زیاد می‌شنویم که مردم دین خود را از دست داده اند و جامعه را خیلی از نظر معنوی و دینی ضعیف ترسیم می‌کنند، اما مطمئنم و حاصل بررسی های من این است که خمیر مایه اصلی برنامه فرهنگی دین است و یکی از مولفه های اصلی که در ماه رمضان‌ مشاهده می‌شود دینداری مردم است. هنوز دین مردم قرص و محکم است و مبنای برنامه ریزی آینده فرهنگی کشور باید بر دین مردم استوار شود.

پس از این حجت الاسلام لواسانی، مطرح کرد: معتقدم بحران فرهنگی داریم و دلیل این بحران فرهنگی، بحران سیاسی است و علت این بحران سیاسی هم آن است که مردم را آرام آرام کنار زده ایم، از همین رو مردم مساله فلسطین را از خود نمی‌بینند؛ امروز تنها راه برون رفت ما بازگشت به امام (ره) و مکتب امام (ره) است.

در ادامه و پس از پخش کلیپ بزرگداشت مرحوم نادر طالب زاده و اجرای سرود توسط نوجوانان، سام مهدی ترابی تحلیلگر مسایل راهبردی و امور بین‌الملل عنوان کرد: با توجه به نکات رهبری نباید نیمه خالی لیوان را ببینیم و وارد فضای ناامیدی شویم، ما باید مطالبه شفافیت اقتصادی و مالی داشته باشیم چرا که شفافیت اقتصادی، آمارهای واقعی تر را به همراه دارد و آمارهای واقعی سیاستگذاری بهتر و واقعی را رقم می‌زند.

پس از این حجت الاسلام غریب رضا نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب در سوریه عنوان کرد: تاریخ مقاومت به قبل و بعد از «طوفان الاقصی» تقسیم می‌شود و بعد از «طوفان الاقصی» پر از فرصت ها و تحولات برای جبهه فرهنگی انقلاب به منظور توسعه ارتباط با فعالان جهان است، «طوفان الاقصی» فرصت هایی نظیر شکست اسلام هراسی، تحول افرادی از نسل های جدید اشغالگران و زنده شدن مردم حاکمیت های مرده را به ارمغان آورده است.

در بخش پایانی این برنامه، از پایگاه محتوایی عملیات «طوفان الاقصی» به منظور جمع آوری محتوای رسانه‌ای از دل غزه و تاریخ نگاری وقایع مرتبط با این رویداد رونمایی شد.

شاه منصوری به ارایه توضیحات در رابطه با سایت «الاقصی» پرداخت و گفت: هم اکنون ۱۰ هزار فایل شامل فیلم و عکس در دسته بندی و موضوعات مختلف روی سایت قرار گرفته است همچنین این سایت دسته بندی های مختلف و بخش هایی نظیر، وقایع با محوریت مکان های مختلف غزه، چهره های جهانی که با احساس مسؤولیت حول این موضوع اظهارنظر کرده اند، مواضع و اقدامات جامعه جهانی شامل راهپیمایی ها، مواضع و اقدامات رژیم صهیونیستی و ... را شامل می‌شود.

وی در پایان از تکمیل محتوای این سایت خبر داد.

وحید جلیلی، سهیل اسعد، مرتضی فیروزآبادی، امیرحسین ثابتی، داوود مرادیان، حجت الاسلام لواسانی، حمیدرضا جعفریان، هادی اسماعیلی و ... از جمله افراد حاضر در این مراسم افطاری بودند.