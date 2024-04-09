به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبری گفت: تعداد ۱۳ نفر فرماندهان و پرسنل کلانتری ۱۲ شهرستان زنجان به جهت تأمین امنیت و آرامش این امامزاده در ایام و مناسبت‌های مختلف طول سال به ویژه مراسم احیای شب‌های پرفضیلت قدر در ماه مبارک رمضان با اهدای هدیه یادبود و لوح تقدیر با امضای آیت الله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و حجت‌الاسلام کرمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: مراسمات فرهنگی و مذهبی این امامزاده با استقبال خوب مردم همراه شده و به طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ نفر و مجموعاً ۳۰ هزار نفر در ایام ماه مبارک رمضان در برنامه‌های روزانه از جمله نماز جماعت، سخنرانی و جزءخوانی قرآن کریم امامزاده حضور یافته و بهره مند شدند و علاوه براین در هر یک از شب‌های قدر نیز بیش از ۳ هزار نفر و مجموعاً ۱۰ هزار نفر در احیای مراسم قدر حضور پیدا کردند.

مدیر اجرایی مراسمات فرهنگی و مذهبی امامزاده سید ابراهیم (ع) گفت: هیئت و امنا و خادمین این مکان مقدس تلاش دارند با استفاده از ظرفیت مردم و فعالان فرهنگی و اجتماعی و همکاری و هم افزایی نهادها و ارگان‌های ذیربط نسبت به ارتقای این امامزاده به یکی از قطب‌های فعال فرهنگی اجتماعی و دینی استان و منطقه تلاش کنند.

قنبری افزود: برپایی بیش از ۱۰۰ مراسم شاخص و مختلف با رویکرد دینی فرهنگی و اجتماعی در طول سال گذشته، راه اندازی شبستان مادر و کودک، شبستان خانواده، فعالسازی فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی، جذب و ساماندهی بیش از ۱۰۰ خادم افتخاری، بهسازی عمرانی و پاکسازی محیطی و جلب همکاری و هم افزایی نهادهای اجرایی و فرهنگی، اجتماعی از جمله فعالیت‌های اخیر این امامزاده است.

بر اساس پژوهش‌هایی که به تازگی اوقاف استان زنجان درباره شجره نامه امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) شهر زنجان انجام داده ایشان «ابراهیم» بن «موسی الثانی» ابن «ابراهیم الاصغر» ابن امام «موسی الکاظم» علیه السلام هستند و این امامزاده بزرگوار نتیجه امام موسی کاظم علیه السلام هستند و نسب شریف ایشان با دو واسطه به امام هفتم شیعیان می‌رسد.