۱۰۰ بنای تاریخی در کشور واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب طلایی شکری شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خانه تاریخی صادقی اردبیل اظهار کرد: صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی سال گذشته چهار بنای تاریخی استان اردبیل را با رویکرد احیا، مرمت و بهره برداری مورد حمایت قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری این بناهای تاریخی به بخش خصوصی سعی شد تا در استان‌های مختلف کشور فعالیت‌های اقتصادی در بخش گردشگری رونق بیشتری بگیرد.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی ادامه داد: امسال صندوق در تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم جهش در حوزه مرمت و بهره برداری از خانه‌های تاریخی را با همراهی مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی هدفگذاری کرده است.

طلایی شکری افزود: در استانی نظیر یزد ۳۶ هزار پلاک، شیراز ۳۵۰ هکتار بافت تاریخی و سایر استان‌ها نیز بافت‌های تاریخی باارزش شناسایی شده و احیا و مرمت آنها مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در استان اردبیل نیز خانه‌های واقع در محلات تاریخی اردبیل نظیر اوچدکان از دهه ۸۰ خریداری شده و تملک شده اما این خانه‌ها اغلب به نقطه فرسایشی رسیده بودند که با همت دولت سیزدهم و همراهی مسئولان استان اردبیل چهار خانه از این خانه‌های تاریخی به حمایت صندوق به بخش خصوصی واگذار شد.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی گفت: امسال نیز در کنار واگذاری بناها به بخش خصوصی سعی می‌کنیم تا با تسهیلاتی مناسب بهره برداران در این حوزه را مورد حمایت قرار دهیم.

طلایی شکری اظهار کرد: در واگذاری‌ها اهلیت سرمایه گذار بسیار مهم و ارزشمند است و امسال بنای تاریخی حمام پیرزرگر اردبیل را در تابستان امسال به بهره برداری خواهیم رساند.

وی با بیامن اینکه امسال هر ماه یک افتتاح بنای تاریخی در سطح کشور برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع امسال ۱۰۰ بنای تاریخی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف در کشور واگذار خواهد شد.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی ادامه داد: سال گذشته ۴۷ بنای تاریخی در کشور به بخش خصوصی واگذار شد که این رقم معادل چهار سال دولت قبل بوده است.

طلایی شکری اضافه کرد: صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی تنها مرجع واگذاری بناهای تاریخی در کشور است که در یک مکانیزم مشخص و اولویت‌های تعیین شده این واگذاری‌ها انجام می‌شود تا بخشی از درآمدهای این فعالیت به خود استان‌ها و کارهای عمرانی اختصاص یابد.

وی گفت: خانه عاصف مشهور به خانه مشیری، خانه خادم باشی، خانه شریعت، حمام اوچدکان و … جزو خانه‌های تاریخی در اولویت مرمت و احیا قرار دارد که امیدواریم با علاقمندی بخش خصوصی همچون خانه صادقی در موعد مقرر شاهد بهره برداری از این پروژه‌ها باشیم.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل غفلت و بی توجهی بسیاری از این خانه‌ها در معرض آسیب و فرسایش قرار گرفته بود که با شناسایی و واگذاری این خانه‌ها در کنار احیا و مرمت آنها شاهد بهره برداری درست بخش خصوصی از این فضاهای تاریخی هستیم.

طلایی شکری در پایان به جایگاه بی نظیر اردبیل در تقویت جریان تشیع اشاره کرد و گفت: در کنار هویت بخشی و جنبه‌های تاریخی با احیای این بناها امیدواریم تاریخ و تمدن استان‌هایی نظیر اردبیل مورد صیانت قرار گیرد.