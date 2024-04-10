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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۳۷

فرمانده انتظامی زاهدان خبر داد؛

دستگیری عاملان انفجار شیء صوتی درکمتر از یک ساعت در زاهدان

دستگیری عاملان انفجار شیء صوتی درکمتر از یک ساعت در زاهدان

زاهدان_ فرمانده انتظامی زاهدان گفت: عاملان انفجار شیء صوتی طی کمتر از یک ساعت در زاهدان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ شاهپور فلاحی فرمانده انتظامی زاهدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع شرارت و پرتاب اشیا انفجاری صوتی در سطح شهر زاهدان، مأموران پلیس با انجام ساز و کارهای ویژه با جدیت پیگیر موضوع شدند.

وی در ادامه بیان کرد: اکیپ مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان نیز در اجرای برنامه‌های مطرح شده در صبح امروز پس از شناسایی و تعقیب و مراقبت، یک دستگاه خودروی تویوتا با دو نفر سرنشین را در سطح یکی از خیابان‌های شهرستان متوقف می‌کنند.

فلاحی از دستگیری عاملان شرارت و اعتراف آنان به بزه انتسابی، خبر داد و گفت: مجرمان بلافاصله برای بررسی‌های تخصصی به پلیس اطلاعات استان منتقل شدند.

کد مطلب 6075310

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