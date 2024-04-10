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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۱۱

پیام تسلیت مشاور مقام معظم رهبری به رئیس دفتر سیاسی حماس

پیام تسلیت مشاور مقام معظم رهبری به رئیس دفتر سیاسی حماس

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پیامی، شهادت سه تن از فرزندان و تعدادی از نوه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در پیامی، شهادت سه تن از فرزندان و تعدادی از نوه‌های دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تسلیت گفت.
متن پیام ولایتی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

خبر شهادت سه تن از فرزندان برومند دکتر اسماعیل هنیه و تعدادی از نوه‌ها و اعضای خانواده ایشان در اثر حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید و بار دیگر چهره واقعی و سفاک این رژیم کودک کش را نشان داد.

رژیم جنایتکار صهیونیستی با این اقدامات روز به روز انزوای خود در سطح بین الملل و در افکار عمومی را تسریع می‌نماید و به دلیل شکست‌های متعدد در میدان نبرد که نشان از ضعف بیشتر و اذعان به شکست دارد، دست به چنین ترورهای ناجوانمردانه و قتل عام ملت مظلوم فلسطین و غزه می‌زند، هر چند خواب شوم در هم شکستن مقاومت مردم بزرگ و شجاع فلسطین را به گور خواهد برد.

بی تردید مجاهدان راه اسلام و آزادی فلسطین پاداش خود را دریافت خواهند کرد و ملت بزرگ فلسطین و غزه هر روز منسجم‌تر، مقتدرتر و شجاع‌تر از گذشته به راه خود در مقابله با این غده سرطانی و آزادی قدس شریف گام بر خواهند داشت و این فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها راه بزرگ و ارزشمند مقاومت را تقویت خواهد کرد و هیچ عاملی نمی‌تواند بر اراده پولادین این فرماندهان و رزمندگان خدشه وارد نماید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با ملت فلسطین و مبارزان جبهه مقاومت و مردم شجاع غزه، این مصیبت بزرگ را به جناب دکتر اسماعیل هنیه تسلیت عرض نموده و برای شهدای بزرگوار رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 6075321

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