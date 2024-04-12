احداث درمانگاه تامین اجتماعی در بوانات یک مطالبه حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی‌مدد زارع در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان بوانات خواستار احداث درمانگاه تأمین اجتماعی به عنوان یک مطالبه مهم و حیاتی در این شهرستان شد و گفت: قریب به هفت ماه از موضوع احداث درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان بوانات پس از نامه‌ای رسمی از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد و مردم شهرستان خصوصاً قشر زحمت کش و ضعیف بیمه شده تأمین اجتماعی مسرور و امیدوار شدند.

وی افزود: از آن تاریخ تاکنون اقدام عملی که نشان از عینیّت یافتن این پروژه باشد، دیده نشده و بارها زمین‌هایی جهت ساخت درمانگاه معرفی شده و هر کدام دچار مشکلاتی شده که نمی‌دانم عیب و ایراد کار کجاست؟

امام جمعه بوانات تاکید کرد: شاید بشود گفت عیب و ایراد اصلی کار، ورود غیر متخصصانه و اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و دخالت اشخاص و شخصیت‌های مختلف در این امر است که باعث عدم تحقق این امر مهم شده است.‌

حجت الاسلام زارع با ذکر این نکته که این مداخلات غیرمسوولانه موجب حق‌الناس خواهد بود، تصریح کرد: اجازه داده شود برای تعیین مکان احداث درمانگاه، مسؤولین فنی که تخصص در این زمینه دارند اظهار نظر کنند و فعالان اجتماعی و مسؤولان در رفع موانع و سرعت گرفتن پروژه کمک کنند.