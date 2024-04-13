آلومینیوم علیه استقلال بیانیه داد/ با اشتباهات داوری برنده شدید!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر روز گذشته جمعه ۲۴ فروردین در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با یک گل به سود استقلال به پایان رسید.

پس از اتمام بازی، باشگاه استقلال با صدور بیانیه‌ای نسبت به داوری در دیدارهای لیگ برتر معترض شد. در همین رابطه باشگاه آلومینیوم اعلام کرد که این تیم در بازی با استقلال در ۳ صحنه متضرر شده است.

باشگاه آلومینیوم در این رابطه در رسانه خود نوشت: مثل بازی رفت؛ ما متضرر شدیم، استقلال بیانیه داد. بازیکن حریف در دقیقه ۳ اخراج نشد، خطای مشکوک به پنالتی در دقیقه ۴ گرفته نشد و توپی که قبل از گل حریف، بازیکنانِ آلومینیوم از نزدیک دیدند و اعتقاد داشتند به داور برخورد کرده، اما بازی متوقف نشده و موقعیت استقلال را شکل داده است.