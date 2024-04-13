  1. ورزش
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۴۵

سه صحنه به ضرر تیم اراکی؛

آلومینیوم علیه استقلال بیانیه داد/ با اشتباهات داوری برنده شدید!

باشگاه آلومینیوم در ۳ صحنه اعتقاد دارد که در دیدار با استقلال تهران از داوری متضرر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر روز گذشته جمعه ۲۴ فروردین در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با یک گل به سود استقلال به پایان رسید.

پس از اتمام بازی، باشگاه استقلال با صدور بیانیه‌ای نسبت به داوری در دیدارهای لیگ برتر معترض شد. در همین رابطه باشگاه آلومینیوم اعلام کرد که این تیم در بازی با استقلال در ۳ صحنه متضرر شده است.

باشگاه آلومینیوم در این رابطه در رسانه خود نوشت: مثل بازی رفت؛ ما متضرر شدیم، استقلال بیانیه داد. بازیکن حریف در دقیقه ۳ اخراج نشد، خطای مشکوک به پنالتی در دقیقه ۴ گرفته نشد و توپی که قبل از گل حریف، بازیکنانِ آلومینیوم از نزدیک دیدند و اعتقاد داشتند به داور برخورد کرده، اما بازی متوقف نشده و موقعیت استقلال را شکل داده است.

بهنام روان پاک

    • کیسه IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      21 11
      پاسخ
      واقعاً استقلال با ناداوری نتیجه گرفت و همیشه دربازیدربی رفت‌وبرگشت با موعدجان وجاودانی وافشاریان وحمایت فدراسیون
    • داود IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      16 6
      پاسخ
      ولی فایده ناره کمیته داورا کمیته انضباط همه مثل کوه پشت سرش هستند هرتهمتی دلش میخواد میزنه همیشه هم طلب کاره تازه اخر سر آمینیوم سر مربی خوبشو همه رامحروم میکنند
    • علی IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      13 4
      پاسخ
      خیلی جالبه اونوقت استقلالی ها از زمین و زمان و داور و کشور و دنیا و ... می نالند.
    • فوتیبال IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      0 1
      پاسخ
      میگن دروازه بان استقلال در لحظه به ثمر رسیدن گل ، تو آفساید بوده 😂😂😂
    • سید IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ازنظر من ایرالکوبهترین تیم در ایرانه در حدش نیست تیمی۵۵۹
    • ن IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      1 2
      پاسخ
      ماشالله نکونام و طرفدارهاش، زنده باشند، تمام استقلالی ها. از افتخارات استقلال هستند.
    • ن IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      1 2
      پاسخ
      استقلال خلاصه شده در جواد نکونام که سرور پرسپلیسه. حسودان شروع کنند به چرت و پرت گفتن مهم اینه که حق پیروز می شه انشالله با دعای همه هواداران با کلاس و شریف استقلال و عدالتی که ممکن هست از جانب داوران ببینیم. دست خدا بالای سر همه استقلالی هاست.
    • خلیل IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      1 1
      پاسخ
      توپ گل شد مگه سر خودتو زیر برف کنی نبینی
    • حمید IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      در برابر هوچی باید هوچی گری کرد هر چند پرسپولیس واقعا شخصیت داره و درشان خودش نمیبینه

