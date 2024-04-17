پیروزی انقلاب مرهون اطاعت پذیری بدنه ارتش از امام بود

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب_ الناز رحمت نژاد: همزمان با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تحول و دگرگونی در همه عرصه‌ها، ارتش رژیم شاهنشاهی که پیکره اصلی آن را جوانان برومند خانواده‌های مسلمان و اغلب مستضعف ایرانی تشکیل می‌داد به ندای رهایی بخش رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفت و در نتیجه، هم صدا و همراه با امت بعد از براندازی نهایی رژیم ستم‌شاهی، به ستیز بی‌امان با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست.

امام خمینی (ره) روز پیوستن ارتش به مردم را با عبارت حکیمانه «لحظه شادی بندگان خدا و یأس ستمگران» نقطه عطف درخشان و افتخارآمیز قلمداد فرمودند. در این حال و در شرایطی که عده‌ای خواهان انحلال ارتش بودند امام راحل به عنوان بزرگ‌ترین حامی ارتش، پای به میدان گذاشتند و طی پیامی در ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ روز ۲۹ فروردین را «روز ارتش» اعلام کردند تا ارتش در این روز در شهرستان‌های بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و مرزهای کشور اعلام کنند. این اقدام به فاصله حدود دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درست دو هفته پس از برگزاری همه پرسی در مورد نظام سیاسی آینده کشور و رأی مردم به تغییر رژیم شاهنشاهی و برپایی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

ایشان در این پیام فرمودند: «اکنون ارتش در خدمت اسلام است و ارتش اسلامی است و ملت شریف لازم است پشتیبانی خود را از آنان اعلام کنند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و اخلال مفسدین خاتمه دهیم.» پس از صدور این پیام تاریخ ساز، ارتشیان نیز در عمل ثابت کردند که شایستگی حمایت و پشتیبانی امام را داشته و دارند و در این رهگذر، با خلق حماسه‌های عظیم و به یاد ماندنی در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، اوراق زرینی بر دفتر تاریخ سراسر حماسه قیام ملت ایران افزودند.

همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به مرور دیدار همافران نیروی هوایی ارتش با امام راحل پرداختیم که مشروح آن در ادامه این گزارش می‌آید؛

۱۹ بهمن ۱۳۵۷ و دیدار همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره)، ارتشی‌ها با سرعت بیشتری به انقلاب اسلامی پیوستند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از همان اولین روز، کار خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی ایران شروع کردند. اولین درگیری و ناآرامی در منطقه ترکمن صحرا و در نزدیک مرزهای شوروی سابق توسط گروهک‌های چپ و مزدوران استکبار با هدف خودمختاری منطقه آغاز شد که با اعزام یگانی از کارکنان داوطلب نیروی زمینی ارتش سرکوب شد.

ارتش به سراغ کنترل ناآرامی‌های سایر مناطق مثل کردستان و آذربایجان غربی رفت. همزمان، جنگ روانی علیه ارتش در داخل و خارج کشور به راه افتاده بود و به دنبال آن بود تا ارتش را یک نیروی ضد مردمی و عامل امپریالیسم معرفی کند که همچنان سرکوب مردم را ادامه می‌داد و بایستی منحل می‌شد و جای خود را با یک ارتش خلقی یا بی طبقه توحیدی عوض می‌کرد.

همین جوسازی‌ها سبب شد تا شهید سپهبد ولی الله قرنی اولین رییس ستاد مشترک ارتش در نامه‌ای استعفای خود در روزهای اول فروردین ۱۳۵۸ را به امام خمینی (ره) تقدیم کند. شهید قرنی در استعفای خود با شکایت از اقدامات ضد انقلاب و دشمنان خارجی و دخالت‌های بیجا در امور ارتش چنین نوشته بود: «معاون نخست وزیر انقلاب که خود را واضع مقررات و مالک الرقاب می‌داند بدون آنکه بداند ارتش چه موقعیت و چه امکاناتی دارد و متأسفانه بدون اینکه حتی اینجانب را طرف مشورت قرار دهد هر روز دستوراتی صادر می‌نماید که ارتش بایستی شاهد لطمه‌ای دیگر بر روحیات افسران و افراد خود و افتادن مقداری سلاح و مهمات و مال و منال به دست افراد ناصالح و وابسته به خارجیان باشد. وزیر دفاع بدون مشورت و نظر خواهی از اینجانب و خارج از وظایف خود می‌رود و از رادیو و تلویزیون و مطبوعات نسنجیده می‌گوید که سربازان فروردین مرخص و بالنتیجه تعداد معدودی که از ارتش با خون دل به سربازخانه‌ها کشانده بود، نگهداری سربازخانه‌ها را رها کرده و به موطن خود می‌روند و شب هنگام عناصر توده‌ای وابسته به سیاستهای خارجی با کامیون‌ها به سربازخانه‌ها می‌روند و باقیمانده اسلحه و مهمات را بار کرده و به خارج از شهر می‌برند. دولت بدون مشورت با ارتش و آگاه‌ترین مرجع ارزیابی کردستان، نمایندگانی را به آن صفحات می‌فرستند که با ورود آنها و اولین سخن پراکنی که می‌کنند مردم را به پادگان مهاباد ریخته و غارت می‌کنند و در جلوی همین هیأت فرمانده پادگان را گلوله باران می‌کنند.»

یک ماه بعد، سپهبد قرنی توسط گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید تا علاوه بر آثار جنگ روانی سنگینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دشمنان خارجی، طیف ضدانقلاب، منافقین، حزب توده و عناصر ناآگاه در ارتش جریان داشت، بی انضباطی، سستی و عدم تمکین از فرماندهان نیز به مشکلات ارتش اضافه شود. مشکلات فراوان ارتش سبب شد تا فرماندهان وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با درخواست وقت ملاقات از امام خمینی (ره) برای بیرون رفتن از این وضعیت چاره اندیشی کنند و از امام (ره) بخواهند ایشان فرماندهی خود بر کل نیروهای مسلح را مجدداً اعلام نمایند. تا با استفاده از این حکم حکومتی قوام و انضباط بر ارتش برگردد مشکلات فراوان ارتش سبب شد تا فرماندهان وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با درخواست وقت ملاقات از امام خمینی (ره) برای بیرون رفتن از این وضعیت چاره اندیشی کنند و از امام (ره) بخواهند ایشان فرماندهی خود بر کل نیروهای مسلح را مجدداً اعلام نمایند. تا با استفاده از این حکم حکومتی قوام و انضباط بر ارتش برگردد . امام خمینی نیز (ره) با صدور پیامی تاریخی در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۵۸ خطاب به ملت، سنگ بنای روز ارتش را گذاشتند. در بخشی از پیام امام خمینی (ره) آمده بود:

«روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نمایند.

ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و اختلال مفسدان خاتمه دهیم».

امام خمینی (ره) در بخش‌های دیگر پیام خود نیز مشکلات دیگر پیش روی ارتش را نیز مورد توجه قرار دادند تا توطئه‌های داخلی و خارجی علیه ارتش جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کنند.

از آن تاریخ به بعد هرسال در سالگرد صدور این پیام، روز ارتش در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود و ارتش در شهرهای مختلف به رژه و نمایش قدرت می‌پردازد.

امام خمینی (ره) در پیام خود از ملت خواستند تا در این روز از «ارتش اسلامی» استقبال کنند و آنان را برادرانه احترام برادرانه کرده و پشتیبانی خود را از ارتش اعلام کنند زیرا ارتش اکنون در خدمت ملت و اسلام است.

متن پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۶ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۷ جمادی الاولی ۹۹

ملت شریف و مبارز ایران- وفقهم الله تعالی

با اهدای سلام و سپاس از مجاهدات خستگی ناپذیر شما ملت شجاع که اهداف مقدس اسلام را تا آستانه پیروزی رساندید و دست خیانتگران داخلی و خارجی را با خواست خدای بزرگ قطع کردید، لازم است به تذکرات زیر توجه نمائید:

۱- روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز در شهرستانهای بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نمایند.

۲- ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرزهای آن است جایز نیست. ما و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و اختلال مفسدین خاتمه دهیم.

۳- افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب و ضوابط را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش اسلامی می‌شود و نظام را از هم می پاشد. سربازان و درجه داران و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنند؛ چنانچه رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و برادری رفتار نمایند و از دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب نمایند. ارتش اسلامی باید با حفظ سلسله مراتب و نظام صحیح اسلامی و اطاعت کامل زیردست از ما فوق و رعایت کامل ما فوق از زیردست، اداره شود. تخلف از این امر ضد انقلاب است و مورد مؤاخذه خواهد بود.

۴- افراد خارج از ارتش حق ندارند در امر ارتش دخالت کنند و ارتشی را در داخل ارتش یا خارج بدون مجوز دستگیر کنند. اگر شکایتی دارند یا اطلاع از مجرمیت کسی دارند، روی موازین شرعی و قانونی رسیدگی خواهد شد. دخالت بیجا در داخل ارتش موجب ضعف آنان می‌شود و مخالف انقلاب اسلامی است.

۵- این قشر از ارتش که در خدمت اسلام و ملت هستند و وفاداری خود را از جمهوری اسلامی اعلام نمودند، اگر خدای نخواسته در رژیم طاغوتی خلاف و گناه صغیره کرده‌اند، با برگشت به سوی خدای تعالی و جمهوری اسلامی مورد عفو خداوند رحمان و عفو ملت شریفند، و این جانب نیز آنان را عفو کردم. امید است آنان با دلگرمی و اعتماد به خدا و ملت شریف به خدمت خود صادقانه ادامه دهند و با قدرت در پادگانهای خود مستقر شوند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و هدایت جوانان فریب خورده‌ای را که می‌خواهند در صفوف مسلمانها تفرقه بیندازند خواستارم، و هوشیاری ملت را در مقابل توطئه‌های غیر اسلامی امیدوار.

و السلام علیکم و رحمة الله.

روح الله الموسوی الخمینی

مهم‌ترین تفاوت ارتش رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

ارتش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به عنوان نهاد رسمی دفاع از تمامیت ارضی کشور فعالیت می‌کرد. اما این فعالیت‌ها حتماً باید با نظارت و مستشاری نیروهای آمریکایی که در ارتش حضور داشتند، صورت می‌گرفت. این امر نشانگر نفوذ بی سابقه آمریکایی‌ها در ارتش ایران بود که تمام امور مهم و حساس باید تحت نظر آن‌ها انجام می‌شد ارتش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به عنوان نهاد رسمی دفاع از تمامیت ارضی کشور فعالیت می‌کرد. اما این فعالیت‌ها حتماً باید با نظارت و مستشاری نیروهای آمریکایی که در ارتش حضور داشتند، صورت می‌گرفت. این امر نشانگر نفوذ بی سابقه آمریکایی‌ها در ارتش ایران بود که تمام امور مهم و حساس باید تحت نظر آن‌ها انجام می‌شد.

همین نفوذ و اعتماد کامل آمریکایی‌ها به شاه بود که با سرازیر کردن سیل تجهیزات آمریکایی و وام‌های میلیون دلاری ایران را به عنوان یک جزیره ثبات در منطقه مطرح کرده بودند و به ایران نقش ژاندارمی منطقه را واگذار کرده بودند که برای ملت ما نتیجه‌ای جز وابستگی به ارمغان نداشت. این وابستگی به حدی تحقیر آمیز بود که یک افسر ارتش نیز اینگونه روایت کرده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در یکی از پادگان‌های ارتش نامه‌ای از ژاندارمی را مشاهده کردم که در آن از ارتش درخواست شده بود پنج عدد خمپاره به ژاندارمری واگذار شود. در ذیل این نامه پاراف شده بود که در صورت موافقت مستشار نظامی (افسر آمریکایی) خمپاره‌ها به ژاندارمری تحویل داده شود.

این وابستگی چند بُعد داشت که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

وابستگی کامل فنی و تسلیحاتی به آمریکا

اگر بخواهیم این روند را دقیق‌تر بررسی کنیم باید اینگونه بگوییم که ارتش در زمان شاه از ۲۸ مرداد سال ۳۲ یعنی پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد تغییر سازمان داد. در واقع پیش از این تاریخ سازمان رزم ارتش تغییر کرد و از سوی تجهیزات انگلیسی و فرانسوی به سوی تجهیزات آمریکایی رفت. البته شاید بتوان ریشه این امر را در دو موضوع اساسی جست‌وجو کرد. نخست افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و دوم هم عضویت ایران در پیمان سنتو که در واقع برای مقابله با بلوک شرق به همراه کشورهای پاکستان، ترکیه عراق و انگلستان به عنوان خط مقدم مقابله با بلوک شرق و به خصوص شوروی تشکیل شده بود.

آمریکا با تشکیل چنین ائتلافی به دنبال این بود که از ایران به عنوان کشوری که بیشترین مرز را با شوروی دارد استفاده ابزاری کرده و برای حفظ منافع خود ایران را تجهیز و تسلیح کرده تا در صورت خطرات احتمالی که ممکن است برای منافع آمریکا در منطقه رخ دهد، مدتی ایستادگی کند تا قوای آمریکا از سایر کشورهای اطراف برای مقابله با تهاجم احتمالی شوروی به این منطقه برسند. پس برای تحقق چنین هدفی باید ایران به سلاح‌های روز دنیا مسلح می‌شد. آمریکایی‌ها که همواره به دنبال منافع خود در منطقه هستند نه از طریق کمک‌های تسلیحاتی بلکه با پول نفت کشور که متعلق به همه مردم بود تسلیحات خود را به ایران می‌فروختند و حتی در مواقعی که ایران پول کافی برای خرید این تجهیزات نداشت، با اعطای وام‌هایی با بهره‌های سنگین این تجهیزات را به ایران تحویل می‌دادند.

خروج مستشاران نظامی؛ مهم‌ترین تفاوت ارتش رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

آمریکایی‌ها حتی اجازه نمی‌دادند تا پرسنل فنی ما به اصول تکنیکی و تخصصی مسلط شوند و تنها مستشاران نظامی آمریکایی اجازه دسترسی به بخش‌های فنی و تخصصی تسلیحات و تجهیزات را داشتند، که همه این‌ها نشان از خوی استکباری آمریکای جنایتکار دارد. اما اگر بخواهیم در بعد مقایسه ارتش فعلی با قبل از انقلاب به اهم تفاوت‌های ارتش نسبت به دوران شکوهمند انقلاب اسلامی بپردازیم بایستی مهمترین دستاوردهای آن را خروج مستشاران نظامی، تغییر در تاکتیک‌ها و خوداتکایی در حوزه تجهیزات بدانیم. چرا که ارتش ایران در دوران حکومت پهلوی بود؛ ارتشی که بدون اجازه مستشاران نظامی آمریکا حتی اجازه انجام ساده‌ترین امور را هم نداشت.

اما همین ارتش زمانی که با انقلاب اسلامی همراه شد و به ندای امام خمینی (ره) لبیک گفت، به یک ارتش انقلابی تبدیل شد. ارتشی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حماسه می‌آفریند و در کنار سایر نیروهای مسلح، پیام‌آور امنیت و آرامش برای ملت ایران شد. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی به میزان قابل توجهی مرهون اطاعت‌پذیری بدنه ارتش از امامِ امت و همراهی و همگامی ارتش با حرکت‌های انقلابی مردم بود.

پول نفت ایران ناجی صنایع ورشکسته آمریکا

با این خریدها ایران در آن زمان مجهز به جدیدترین تجهیزات روز دنیا بود. اما کشورمان در برخی موارد مسؤول احیای کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده آمریکایی مانند نورتروپ گرومن آمریکا بود یعنی پول نفت ما وسیله‌ای برای احیای صنایع تسلیحاتی آمریکا در دوران پهلوی بود. به طور مثال شرکت گرومن که تولید کننده هواپیمای اف ۱۴ است، در برهه‌ای که دچار ورشکستگی کامل شده بود با گرفتن سفارش ۸۰ فروندی هواپیمای اف ۱۴ و دریافت پول‌های آن از ورشکستگی رهایی پیدا کرد و دوباره به چرخ تولیدات خود بازگشت.

سپهبد عبدالله آذربرزین که در دهه ۵۰ شمسی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بود در این مورد گفته است که در مورد خریدهای نظامی ایران در دوران پهلوی دوم شخصی به نام ارتشبد حسن طوفانیان مسؤولیت این کار را برعهده داشت و در بسیاری از مواقع از ما درباره خریدهای تسلیحاتی و نیازهای نیرو سوال نمی‌کرد و پس از خرید به ما اطلاع می‌داد. اینکه چرا طوفانیان را برای این کار انتخاب کردند کسی دقیق نمی‌داند، ولی یکی از دلایل این بود که می‌گفتند او خیلی خوب با آمریکایی‌ها صحبت می‌کند. در واقع طوفانیان در موقع خرید اصلاً چانه نمی‌زد و هرچه آمریکایی‌ها می‌گفتند قبول می‌کرد و آن‌ها هم دوست داشتند این سیستم را طوفانیان در موقع خرید اصلاً چانه نمی‌زد و هرچه آمریکایی‌ها می‌گفتند قبول می‌کرد و آن‌ها هم دوست داشتند این سیستم را .

خرید هواپیماهای ناکارآمد و اسقاطی حاصل رابطه با ایالات متحده

تمام کارشناسان نظامی خرید هواپیمای اف ۱۴ را اشتباه می‌دانستند، چون که این هواپیما مخصوص نیروی دریایی بود. نه بمب داشت و نه موشک هوا به زمین و نه مسلسل (برای اهداف زمینی) و اصلاً برای حفاظت از ناو هواپیمابر ساخته شده بود. در صورت خرید، اگر می‌خواستیم به صورت کاملاً عملیاتی از اف ۱۴ استفاده کنیم چند کار باید صورت می‌گرفت که هزینه‌های سرسام‌آوری داشت.

حتی در یک خرید دیگر ایران به خرید ۱۱ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ شرکت TWA اقدام کرده بود که همگی اسقاط شده و دیگر قابل استفاده نبودند، اما به دلیل اینکه خواست آمریکایی‌ها بود باید انجام می‌شد که در یکی از پروازهای این هواپیما در اسپانیا یکی از این ۱۱ فروند به علت فرسودگی دچار آتش سوزی شد.

تمام این موارد و خریدهای اشتباه به علت تصمیم‌هایی بود که سران وابسته رژیم شاه به آمریکا اتخاذ می‌کردند و با هدر رفت منابع مالی ایران و سود حاصل از فروش نفت ملی کشورمان نه تنها باعث تقویت بنیه ارتش نمی‌شدند بلکه گاهی با همین خریدهای اشتباه که در بالا هم ذکر شد، هزینه‌های گزافی را نیز به کشورمان تحمیل می‌کردند.

نیروهای حزب اللهی، عامل شکستن همینه شاه در درون ارتش

در همین دوران نیروهای حزب اللهی و مسلمان ارتش، چون سپهبد شهید محمد، ولی قرنی، سرلشکر شهید موسی نامجو، سپهبد علی صیاد شیرازی، سرلشکر خلبان شهید جواد فکوری، سرلشکر شهید احمد کشوری، سرلشکر شهید علی اکبر شیرودی و سایر افراد مسلمان و با عقیده ارتش که از طریق اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره) با آرا و اندیشه‌های ایشان آشنا شده بودند در جهت شکستن هیمنه رژیم پهلوی که مزدور و وابسته به آمریکا بود قدم برداشته و با سیل خروشان ملت ایران همراه شده و در راه پیروزی انقلاب نیز قدم‌های شایانی را در ارتش بردارند.

انقلاب اسلامی، عامل ایجاد استقلال دفاعی و دکترین نظامی ملی

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ آمریکا انقلاب مردم را برنتابید و تحریم‌های خود را برعلیه ایران اتخاذ کرد. این تحریم‌ها ابتدا از قطعات فنی جت‌ها و هواپیماهای نطامی و اسلحه‌های انفرادی آغاز شده و تا امروز به حدی گسترش پیداکرده که دامن بخش مسافربری و تجاری کشورمان را نیز گرفته است. این تحریم‌ها هنگامی شدت پیداکرد که رژیم بعثی عراق روز ۳۱ شهریورماه سال ۵۹ به کشورمان حمله کرده و قصد داشت تا در عرض یک هفته به تهران برسد تا صدام در پایتخت ایران سخنرانی کند.

نیروهای حزب اللهی و مسلمان ارتش، چون سپهبد شهید محمد، ولی قرنی، سرلشکر شهید موسی نامجو، سپهبد علی صیاد شیرازی، سرلشکر خلبان شهید جواد فکوری، سرلشکر شهید احمد کشوری، سرلشکر شهید علی اکبر شیرودی و سایر افراد مسلمان و با عقیده ارتش که از طریق اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره) با آرا و اندیشه‌های ایشان آشنا شده بودند در جهت شکستن هیمنه رژیم پهلوی که مزدور و وابسته به آمریکا بود قدم برداشته و با سیل خروشان ملت ایران همراه شده و در راه پیروزی انقلاب نیز قدم‌های شایانی را در ارتش بردارند همین دلایل باعث شد تا جوانان کشورمان در صنایع دفاع و سایر بخش‌های کشور در حوزه دفاعی نظامی دست به ابتکار بزرگی بزنند و با یادگیری تجربی مراحل تعمیرات و اورهال این تجهیزات را همواره به روز و کارا نگه دارند. یکی از مهم‌ترین نقاطی که این روند در آن بسیار حیاتی بود و نبود آن احساس می‌شد، نیروی هوایی ارتش بود. نیروی هوایی ارتش به دلیل تجهیزات محور بودن یک نیروی استراتژیک و راهبردی برای کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل هم مانند دوران دفاع مقدس همواره باید آماده پرواز و به اصطلاح تخصصی آلرت باشند.

متخصصان دفاعی ما که برخی با تسلط به دانش روز دنیا و برخی هم به صورت تجربی دانش تعمیر و نگهداری را به دست آورده بودند در دوران دفاع مقدس همواره تجهیزات و تسلیحات را به روز و قابل استفاده نگه داشتند تا مبادا دشمن بعثی ذره‌ای از خاک ایران را به یغما ببرد.

با پایان دوران دفاع مقدس نیروهای فنی و متخصصان امر شروع به مهندسی معکوس و ساخت نمونه‌های بومی تجهیزات اصلی و حیاتی کردند که پس از موفقیت در این زمینه به سراغ طراحی و ساخت نمونه‌های بومی همان تجهیزات، اما مطابق با دانش روز دنیا و تهدیدات پیرامونی رفتند که این کار تا امروز نیز با قوت و جدیت ادامه دارد.

هنگامی که در نیروهای زمینی، دریایی و پدافند هوایی هم این قبیل موارد را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در حوزه ساخت رادار، سیستم‌های پدافند هوایی، تانک و زرهی، هواپیما و سایر حوزه‌ها به توانمندی قابل قبولی رسیده‌ایم.

این توانمندی به حدی است که اگر در دوران پهلوی دوم مجبور بودیم تا برای تأمین کوچک‌ترین نیازهای خود مانند سیم خاردار جلوی بیگانگان دست دراز کنیم، امروز توانایی تولید تجهیزاتی، چون انواع پهپادها، هواپیماهای جنگنده و آموزشی، انواع ناوها و ناوشکن‌ها، انواع موشک‌ها، انواع موشک‌های بالستیک، انواع بالگردها و بسیاری از تجهیزات از گلوله گرفته تا انواع هواپیماهای روز دنیا را در اختیار داریم.

ارتش جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته و از میدان آزمون‌های سختِ وفاداری به اسلام و انقلاب، سربلند بیرون آمده است که حضور در میادین مقابله با غائله‌های مختلف در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، حضور در عرصه سخت و طولانی جنگ تحمیلی، حراست از مرزهای کشور، حضور در عرصه مقابله با تروریسم در سوریه و مقابله با داعش در عراق و همچنین یاری‌رسانی به مردم در هنگام بروز حوادث طبیعی از آن جمله است.

این ارتش که زمانی افسران آمریکایی برای آن تعیین تکلیف می‌کردند، پس از پیوند خوردن با انقلاب اسلامی، اکنون به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که تمامی نیازهای خود را در عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی با استفاده از ظرفیت جوانان این سرزمین تأمین می‌کند و چشم به بیگانه ندارد. ساخت و بهینه‌سازی انواع جنگنده، تانک، نفربر، سلاح‌های انفرادی و ضد زره، ناوشکن و زیردریایی مؤید همین مطلب است.

ارتش جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را «ارتش حزب‌الله» نامیده‌اند، طی سال‌های گذشته پیوندی مستحکم‌تر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برقرار کرده است تا به همراه خیل عظیم رزمندگان جبهه مقاومت، منادی اخراج شیاطین آمریکایی و متحدان آن‌ها از منطقه باشد.