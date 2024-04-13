به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر شنبه در نشست با هنرمندان انقلابی استان بوشهر اظهار داشت: در ۲ سال گذشته در حوزه فرهنگی گامهای مؤثر و ارزشمندی با تدابیر و حمایتهای استاندار بوشهر برداشته شده است که میتوان به حمایت از طرحهای راهیان نور و اردوهای جهادی، راهیان پیشرفت، طرح یاوران ولایت و برگزاری اردوهای آموزشی با محوریت جهاد تبیین اشاره کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین پیگیری و مکاتبات مستمر با حوزه صنعت به ویژه نفت و گاز مستقر در استان به جهت اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود برای حمایت از حوزه فرهنگی، هنری و آموزشی انجام شده و حمایتهایی هم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و هیأتهای مذهبی صورت گرفته است.
پورات عنوان کرد: پروژههای فرهنگ سرای عسلویه، دلوار و بنک فعال و در دست ساخت است که به زودی بهره برداری خواهند شد.
پرداخت تسهیلات برای از هنرمندان
وی به برگزاری برنامه قرآنی محفل در روستای چارک در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در ایام ماه رمضان از مواکب حمایت لازم انجام شد و کمکهایی در راستای تعمیر و تجهیز مساجد و حسینیهها صورت گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه از آثار فرهنگی و ساخت فیلم انقلابی در استان حمایت خواهیم کرد، افزود: حمایت از صداوسیمای مرکز استان بوشهر در راستای ساخت سریال و دیگر برنامههای فرهنگی و آموزشی انجام داده ایم و امسال هم به این بخش توجه ویژه خواهیم داشت.
پورات به پرداخت تسهیلات برای ۶۰ نفر از هنرمندان استان در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: امسال نیز همانند گذشته از نشر و آثار هنرمندان استان حمایت خواهیم کرد و در راستای تأمین منابع لازم جهت تکمیل کتابخانه های نیمه کاره مانند آبدان و دوراهک برنامه ریزی لازم انجام خواهیم داد.
