ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تضمین کننده امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادعلی صادقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را یکی از موضوعهای مهم فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: این موضوع مورد تأیید فرهنگ اسلام و ادیان آسمانی و سرآغاز فرصتهایی است که اگر به درستی در جامعه مدیریت و نهادینه شود، امکان ایجاد جامعه ایده آل و به دور از ناهنجاریهای اجتماعی فراهم میشود.
وی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مساله حجاب در کشور تبدیل به یک چالش شده و از نگاه قانونی رعایت آن واجب است، افزود: پلیس در راستای انجام وظایف خود در دفاع از کیان خانواده و فرهنگ حجاب و عفاف، بر اساس قانون عمل میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان گنبد با تاکید بر اینکه عزم و تلاش پلیس در طرح عفاف و حجاب، تلاشی جهادی، اعتقادی و ارزشی است، گفت: سایر دستگاهها باید مسوولانه به موضوع حجاب و عفاف ورود پیدا کنند چرا که واردکردن فرهنگ بیحجابی در جامعه اسلامی یکی از برنامههایی است که طی سالهای اخیر دشمنان با جدیت آن را دنبال کردهاند
وی خاطرنشان کرد: مردم در اجرای طرح عفاف و حجاب پشتیبان فراجا هستند و اقدامات پلیس در این حوزه بر مبنای مطالبهی عمومی آحاد جامعه است.
نظر شما