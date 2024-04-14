واکنش دفتر نتانیاهو به عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که واکنش حماس نسبت به کلیات طرح ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی منفی بوده است.

این بیانیه مدعی شده که تل‌آویو تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف جنگ ضد حماس و آزادسازی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه در نزدیک‌ترین زمان ممکن به کار خواهد بست.

دفتر نتانیاهو همچنین در واکنش به پاسخ دیشب ایران به حملات تروریستی رژیم صهیونیستی ضد کنسولگری ایران در دمشق مدعی شد که ایران به دنبال متحد کردن عرصه‌های مختلف و ایجاد تنش فراگیر در منطقه است.

ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری تهران در دمشق حملات ترکیبی موشکی و پهپادی را ضد مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که در حمله‌های ترکیبی ایران به اراضی اشغالی خسارت‌های فراوانی به صهیونیست‌ها وارد شده است.