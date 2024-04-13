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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۰:۵۸

پاسخ گسترده موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی

پاسخ گسترده موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی

سپاه از دقایقی پیش حملات همه جانبه پهپادی و موشکی خود علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف صدا و سیما دقایقی پیش از آغاز حملات پهپادی و موشکی در پاسخ به حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی کشورمان در سوریه خبر داد.

بنابر اخبار و اطلاعات منتشر شده نیروی هوافضای سپاه ده‌ها فروند موشک و پهپاد را به سمت اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد.

این عملیات در پاسخ به حمله روز ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت مستشاران ارشد ایرانی در این کشور است.

در این حمله که توسط جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفت، سردار محمدرضا زاهدی فرمانده مستشاران سپاه در سوریه و لبنان به همراه سردار حاج رحیمی و ۵ نفر دیگر از همرزمان شان به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6077127
هادی رضایی

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