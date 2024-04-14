کتاب «ناقص حیات داوودی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ناقص حیات داوودی» تألیف محمد مظفری به همت انتشارات دریانورد در ۲۵۶ صفحه راهی بازار کتاب شده است.

این اثر قرار است در اردیبهشت امسال در همایش بزرگداشت «ناقص حیات داوودی» در روستای محمدصالحی شهرستان گناوه رونمایی شود.

نویسنده کتاب «ناقص حیات داوودی» گفت: این کتاب در خصوص شعر و زندگی شاعر گناوه‌ای کربلایی محمدقلی شاعری معروف به «ناقص حیات داوودی» است که متأسفانه به خوبی در حوزه ادبیات جنوب کشور و استان بوشهر معرفی نشده است.

محمد مظفری افزود: کربلایی محمدقلی شاعری در قالب‌های مختلف شعری تبحر داشته، ولی منظومه بلند او یکی از حماسه‌های برار ایران زمین است که به پیروی از شاهنامه فردوسی سروده شده و مردم شهرستان گناوه آن را بسیار دوست دارند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای معرفی این شاعر صاحب سبک اتفاق خاصی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در این اثر ضمن معرفی زندگی اجتماعی و شخصی ناقص به ویژگی‌های شعری او نیز پرداخته‌ام.

این نویسنده جنوبی با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از اشعار او در گذر تاریخ از بین رفته، افزود: سعی کردیم با کمک بزرگان منطقه حیات داوود و شهرستان گناوه تعداد زیادی از اشعار این شاعر صاحب‌ذوق بازیابی و به ثبت برسد.

مظفری با بیان اینکه ناقص یکی از پیشگامان حماسه‌سرایی و جنگ‌نامه‌نویسی و کلاسیک‌گویی در شعر استان بوشهر بوده است، گفت: در این کتاب سعی شده از شاعران پیرو این شاعر بزرگ هم یادی شود. افزون بر این، در قسمت دوم کتاب به زندگی و شعر ملاسراج دیگر شاعر اهل روستای محمدصالحی نیز پرداخته شده است.