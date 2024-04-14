کنگان سربیشه با ۱۷ میلی متر رکوردار بارش باران در خراسان جنوبی شد

جواد نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تا پایان وقت امروز برای خراسان جنوبی توده هوای ناپدار در منطقه و به ویژه در نیمه شرفی استان، رگبار و رعد و برق، خطر برخورد با صاعه و ایجاد روان، سیلابی شدن برخی از مناطق به ویژه در شهرستانهای درمیان و سرییشه و نقاطی از قاین و زیرکوه پیش بینی میشود.
سرپرست اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مورد دما نیز در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد و هوا خنکتر خواهد شد، بیان کرد: بیشترین میزان بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته برای کنگان سربیشه با ۱۷ میلی متر بارندگی بوده است.
نخعی ادامه داد: در مراکز شهرها نیز بیشترین میزان بارندگی مربوط به اسدیه با ۹ میلی متر بوده است و برای ایستگاه فرودگاهی بیرجند هشت میلی متر بارندگی ثبت شده است.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی یادآور شد: از همه هم استانیهای عزیز میخواهیم که به هشدارها توجه لازم را داشته باشند.
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