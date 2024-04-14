جبهه حق هرگز با تهدید و تحریم متوقف نمی شود

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به فضل الهی و اقدام دلاور مردان سپاه پاسداران هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن در جهان فرو ریخت.
وی افزود: حماسه وعده صادق نشان داد ملت رسول الله هرگز زیر بار تهدید، منت و زور نمیرود و برای دفاع از مظلومان تا پای جان ایستاده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه حماسه وعده صادق نشان داد بر اساس سنتهای الهی باطل نابود شدنی است، گفت: حماسه وعده صادق نشان داد هرگز نمیتوان با تهدید و تحریم جبهه حق را متوقف کرد.
وی ادامه داد: در سالهای قبل آمریکاییها، رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آنها در دنیا صحبت از گزینههای روی میز میکردند اما امروز ایران اسلامی قدرتمندتر از همیشه در بلندای جهان ایستاده و شاهد افول و پیری جریان استکبار به سرکردگی آمریکا است و در میدان توانایی دفاع از رژیم جعلی صهیونیستی را ندارند و این همان نظم نوین جهانی است و ترسیم عینی ما به قله نزدیک هستیم است.
دیلمی اظهار کرد: در این روزها همه مردمان دنیا شاهد بودند ترس و اضطراب تمامی رژیم جعلی صهیونیستی و استکبار را فرا گرفته بود از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک استفاده کرده بودند و مرتب واسطه میفرستادند و این معنایش این است که ایران اسلامی مقتدر است و پاسخ آن هم سخت و کوبنده است. آنها این موضوع را خوب فهمیدهاند.
وی افزود: قطعاً جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم در اتخاذ اقدامات دفاعی بیشتر در جهت صیانت از مشروح خود در برابر اقدامات متجاوزانه تردیدی به خود راه نمیدهد، آنها جنگ را شروع کردند اما ما آن را تمام میکنیم و این حماسه صادق با رمز یا رسول الله نشان از عظمت انقلاب اسلامی دارد.
دیلمی با اشاره به اینکه در دل تحریم و تهدید هیچ وقت جبهه مقاومت متوقف نخواهد شد، اظهار کرد: وعدهای که مقام معظم رهبری به رژیم جعلی داد تنبیه خواهید شد امروز این اتفاق افتاد و تنبیه شدند و اگر از اینجا به بعد اقدامی کنند قطعاً با پاسخی سخت و کوبندهتر جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
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