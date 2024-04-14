به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سعید اشرفی با اعلام این خبر افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب به دانش‌آموختگان، تحویل دانشنامه بدون مراجعه حضوری به واحدهای استانی از طریق دفاتر پستی دولتی سراسر کشور انجام می شود.

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: بر این اساس، شخص دانش‌آموخته و یا وکیل قانونی وی می‌بایست با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر پستی دولتی سراسر کشور که آدرس آنها در پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش اداره کل خدمات آموزشی درج شده است مراجعه نموده و پس از ارائه مستندات لازم و درج آدرس دقیق واحد استان محل تحصیل و آدرس محل سکونت، دانشنامه پایان تحصیلات خود را به صورت پستی دریافت می کند.

اشرفی تصریح کرد: این طرح در راستای اصلاح فرآیندها و تسهیل دسترسی دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی به دانشنامه پایان تحصیلات طراحی و اجرا شده است.