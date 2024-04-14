وظیفه امروز مومنین عالم تشخیص راه حق و جهاد در این مسیر است

حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چند آیه از قرآن کریم در راستای لزوم به مجاهدت، اظهار کرد: امروز ما به واسطه فتنه عظیم دشمن در عالم در مسیر مجاهده قرار گرفتیم چراکه استکبار و شیاطین در حال نزدیک شدن به پایان خط هستند و دست و پای نهایی خود را می‌زنند.

وی افزود: استکبار و کفر جهانی به جایی رسیده که کشتار زنان و کودکان را افتخار می‌دانند و در حالی که غزه امروز یکی از مهمترین میدان‌های ابتلای مؤمنین، بشریت و انسانیت است و از خداوند خواستاریم که مبادا در این ابتلاء و آزمایش مردود باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فرصت پیدا کردن جبهه حق و باطل تنها با زمان شناسی و دشمن شناسی ممکن است، تصریح کرد: و اگر درست انتخاب نکنیم و فرصت را از دست بدهیم دچار سرنوشت توابین در زمان امام حسین (ع) خواهیم شد.

حجت‌الاسلام میرزایی خاطر نشان کرد: رسالت امروز ما وقت شناسی و دشمن شناسی است تا مبادا دست از کمک به جبهه حق برداریم و باید توجه کنیم که مردم مظلوم غزه ماه‌هاست که زیر ضربات سنگین اسرائیل و صهیونیست کودک کش جان دادند اما عزت ندادند.

وی با تاکید بر روایتی از امیرالمومنین در خصوص دعوت به جهاد از جان و مال، عنوان کرد: امیرالمومنین در این توصیه از مخاطبان خود می‌خواهد که مبادا از در این جهاد کوتاهی کنید و با دشمنان اسلام و حقیقت همراه شوید و امروز ما وظیفه داریم به تاکید این امام بزرگوار به جهاد اموال و جهاد از طریق زبان‌هایمان به جبهه حق علیه باطل کمک دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به راه اندازی پویش ماه فلسطین، بیان داشت: این پویش زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری و با هدف حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت و به همت سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی روزهای اخیر راه اندازی شده است.

حجت‌الاسلام میرزایی ادامه داد: به منظور حمایت مالی از سرزمین فلسطین اشغالی علاقه مندان می‌توانند با ارسال عدد یک به سر شماره ۳۰۰۰۲۲۲ در این پویش مشارکت داد شوند و لینک پرداخت از طریق این شماره برای آنها ارسال خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: مشارکت در این پویش همان جهاد به اموال است که می‌توان دیگران را نیز در کنار جهاد لسانی به جهاد به اموال تشویق کرد.