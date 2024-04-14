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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه خبر داد؛

وظیفه امروز مومنین عالم تشخیص راه حق و جهاد در این مسیر است

وظیفه امروز مومنین عالم تشخیص راه حق و جهاد در این مسیر است

کرمانشاه- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اشاره به اینکه وظیفه امروز مومنین عالم تشخیص راه حق و جهاد در این مسیر است، از راه اندازی و لزوم مشارکت پویش جهاد محور ماه فلسطین خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چند آیه از قرآن کریم در راستای لزوم به مجاهدت، اظهار کرد: امروز ما به واسطه فتنه عظیم دشمن در عالم در مسیر مجاهده قرار گرفتیم چراکه استکبار و شیاطین در حال نزدیک شدن به پایان خط هستند و دست و پای نهایی خود را می‌زنند.

وی افزود: استکبار و کفر جهانی به جایی رسیده که کشتار زنان و کودکان را افتخار می‌دانند و در حالی که غزه امروز یکی از مهمترین میدان‌های ابتلای مؤمنین، بشریت و انسانیت است و از خداوند خواستاریم که مبادا در این ابتلاء و آزمایش مردود باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فرصت پیدا کردن جبهه حق و باطل تنها با زمان شناسی و دشمن شناسی ممکن است، تصریح کرد: و اگر درست انتخاب نکنیم و فرصت را از دست بدهیم دچار سرنوشت توابین در زمان امام حسین (ع) خواهیم شد.

حجت‌الاسلام میرزایی خاطر نشان کرد: رسالت امروز ما وقت شناسی و دشمن شناسی است تا مبادا دست از کمک به جبهه حق برداریم و باید توجه کنیم که مردم مظلوم غزه ماه‌هاست که زیر ضربات سنگین اسرائیل و صهیونیست کودک کش جان دادند اما عزت ندادند.

وی با تاکید بر روایتی از امیرالمومنین در خصوص دعوت به جهاد از جان و مال، عنوان کرد: امیرالمومنین در این توصیه از مخاطبان خود می‌خواهد که مبادا از در این جهاد کوتاهی کنید و با دشمنان اسلام و حقیقت همراه شوید و امروز ما وظیفه داریم به تاکید این امام بزرگوار به جهاد اموال و جهاد از طریق زبان‌هایمان به جبهه حق علیه باطل کمک دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به راه اندازی پویش ماه فلسطین، بیان داشت: این پویش زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری و با هدف حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت و به همت سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی روزهای اخیر راه اندازی شده است.

حجت‌الاسلام میرزایی ادامه داد: به منظور حمایت مالی از سرزمین فلسطین اشغالی علاقه مندان می‌توانند با ارسال عدد یک به سر شماره ۳۰۰۰۲۲۲ در این پویش مشارکت داد شوند و لینک پرداخت از طریق این شماره برای آنها ارسال خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: مشارکت در این پویش همان جهاد به اموال است که می‌توان دیگران را نیز در کنار جهاد لسانی به جهاد به اموال تشویق کرد.

کد مطلب 6077467

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