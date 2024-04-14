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کد مطلب 6077504
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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۳

اولین تصاویر لحظه شلیک موشک‌های ایران

اولین تصاویر لحظه شلیک موشک‌های ایران

تصاویری از لحظه شلیک موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی را مشاهده می‌کنید.

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