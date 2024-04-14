کمک به اشتغال حدود ۷ هزار نفر در البرز/ ۴۳ واحد تولیدی احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال ۱۴۰۲ گفت: یکی از برنامه‌های دادگستری کل البرز تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضائی در حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال در استان بوده که ماموریت‌هایی در چندین محور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی البرز داده شد.

برگزاری ۳۰ نشست اقتصادی در استان البرز

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با یادآوری اینکه البرز با توجه به استقرار چندین شهرک صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور به شمار می‌رود، متذکر شد: همین موضوع مسوولیت‌های دستگاه قضائی در استان را چندین برابر کرده و بدین منظور ضمن حضور در واحدهای تولیدی، ۳۰ نشست توسط دبیرخانه و کمیته‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان برگزار شد.

۵۰۰ بازدید از واحدهای تولیدی

وی ضمن تشریح سیاست‌های چندگانه حمایتی دستگاه قضائی استان البرز از واحدهای تولیدی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و دادستان‌های حوزه‌های قضائی مأموریت دارند ضمن رسیدگی سریع به مشکلات واحدهایی تولیدی و صنعتی، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت استفاده کنند که بدین منظور تنها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام شد و اکنون مشکلات ۱۵۸ واحد تولیدی در دست بررسی به منظور رفع موانع و مشکلات آن‌ها قرار دارد.

حفظ یا ایجاد اشتغال برای ۶۹۹۴ نفر

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در سال گذشته با ورود دادگستری کل البرز از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی جلوگیری شد، افزود: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر کمک و منجر به اشتغال ۶ هزار و ۹۹۴ نفر شد. امید است در سال جدید که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده دادگستری کل استان البرز بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مدنظر کشتیبان انقلاب در طوفان ناملایمات اقتصادی را بر دارد.