توسعه طرح های مطالعاتی و پژوهشی شیلات در اردبیل

محمد اله بخش در گفت وگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی تولیدمحور در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه توسعه شیلات استان احصا شده و مطالعاتی در راستای طرح‌های بزرگ حوزه شیلات و آبزیان صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی مختلف با هدف اعتماد بخشی و شکوفایی تولید در بخش شیلات و آبزیان برای دستیابی به جهش تولید در اردبیل خاطرنشان کرد: بیش از ۸ طرح در راستای توسعه آبزی‌پروری استان در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل مهمترین طرح های تولید محور را در حوزه شیلات یادآور شد و بیان کرد: طرح های مطالعاتی ایجاد شهرک ماهیان زینتی، مطالعات ایجاد آکواریوم گردشگری، طرح مطالعاتی ایجاد واحدهای آبزی پروری حوضه آبریز ارس با تکیه بر کانال های آبرسان و مطالعه و امکان سنجی ایجاد مجتمع پرورش ماهیان خاویاری حاشیه قزل اوزن شهرستان های خلخال و کوثر از جمله این طرح های مطالعاتی است.

اله بخش با بیان اینکه این طرح های مطالعاتی با همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان مطابق زمان بندی دو ساله اجرایی می‌شود، تصریح کرد: دستیابی به دانش فنی تولید، تحقیق و مطالعه بیوتکنولوژیک در زمینه های توسعه ای به منظور استفاده بهینه از منابع شیلاتی استان از مهمترین اهداف و رویکرد این طرح های مطالعاتی است.

وی ادامه داد: وجود منابع آبی این منطقه را به یکی از مناطق مستعد در حوزه شیلات تبدیل کرده و می‌تواند سالانه بخشی از نیاز بازارهای داخلی‌وخارجی را تامین و ارزآوری داشته باشد.

اله بخش بر اهمیت اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی بخش شیلات در استان تاکید کرد و گفت: توسعه صنعت شیلات در همه حوزه ها، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، ایجاد نوآوری و تنوع خدمات جدید دارای ارزش افزوده و افزایش ضریب نفوذ دانش و تکنولوژی در بخش شیلات از جمله مزایای این طرحها در استان بوده که مد نظر قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تصریح کرد: آبزی‌پروری با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌های آن به ‌لحاظ تولید و اشتغال و جذب سرمایه گذاری مردمی می‌تواند محور توسعه منطقه قرار گیرد.