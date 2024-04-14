به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدمی عنوان کرد: از زمان آغاز طرح سفرهای نوروزی از ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، ۱۱۰ هزار و ۱۳۷ مسافر از طریق ۸ هزار و ۶۳۹ سفر در محورهای مواصلاتی استان البرز جابهجا شدند.
وی اولویت اصلی در جابهجایی مسافران از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی را تأمین رفاه و ایمنی آنان دانست و افزود: برای تحقق این هدف سامانههای ارتباطی و نظارتی گستردهای به طرق مختلف برای ارتباط با مسافران از جمله نظرسنجی الکترونیکی حین سفر و سامانه در نظر گرفته شده است.
قدمی خاطرنشان کرد: بهرغم حجم بالای مسافرتها از البرز در ایام نوروز، تقاضای سفر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به ظرفیتهای موجود به درستی پاسخ داده و جابهجایی مسافران به بهترین نحو ممکن انجام شد.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز بیان کرد: تعداد مسافر جابهجا شده در البرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و میزان سفر هفت درصد افزایش داشته است.
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