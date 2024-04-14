بارندگی در راه استان بوشهر/ هشدار سطح قرمز هواشناسی صادر شد

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از فردا شاهد نفوذ تدریجی سامانه بارشی به استان و تداوم فعالیت آن طی روز سه شنبه خواهیم بود.

وی بیان کرد: ضمن افزایش پوشش ابر و وزش باد، در سطح استان بویژه مناطق جنوبی و مرکزی استان، وقوع بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش تند باد لحظه‌ای و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است و در این مدت، خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی‌پور اضافه کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، از فردا افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد امروز متغیر با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در شمال خلیج فارس تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تاکید کرد: طی روز سه‌شنبه هفته جاری شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر خواهیم بود که در پی آن بارش شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و احتمالاً تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی‌پور از افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی‌شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خبر داد و افزود: رعد و برق و تگرگ، آب‌گرفتگی معابر، سرریز سدها، انسداد راه‌ها و احتمال تخریب پل از مخاطرات این سامانه بارشی است.

وی با اشاره به احتمال وارد شدن خسارت به تأسیسات و سازه‌ها بیان کرد: احتمال تخریب سازه‌های موقت و سبک در اثر باد شدید و اختلال در سفرهای هوایی و دریایی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تاکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان خواستار بازگشایی دهانه پل‌ها و پرهیز از سفرهای برون‌شهری، کوه‌نوردی، توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و رفتن به ارتفاعات شد.