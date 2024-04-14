عملیات «وعده صادق» پشتوانه امنیت کشور شد

حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آنچه در شب گذشته علیه رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مسلح ما رخ داد هم خواست و مطالبه مردم و تأکید مقام معظم رهبری بود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که حمله به کنسولگری یک کشور حمله به خاک آن کشور است و از این جهت صهیونیست‌ها باید بابت بمباران بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه تنبیه شوند.

نوفرستی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح ما در تنبیه رژیم صهیونیستی به موقع اقدام کردند، گفت: این عملیات «وعده صادق» پشتوانه امنیت کشور است و به دشمن خبیث نشان داد که جنایت‌هایش بی مجازات باقی نمی‌ماند.

وی یادآور شد: طبق آیات قرآن کریم اگر در برابر دشمن آمادگی لازم را داشته باشیم و ابزارهای دفاعی خود را تجهیز کنیم در دل دشمن ترس انداخته‌ایم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: البته منافقان ممکن است بعد از این عملیات شایعاتی را منتشر کنند که مردم ما باید در این زمینه هشیارانه عمل کنند.

نوفرستی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره در برابر دشمن آمادگی لازم را دارند و به موقع پاسخ شرارت‌های دشمن خبیث را می‌دهند.