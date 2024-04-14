یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری های ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری ظهر روز یکشنبه ۲۶ فروردینماه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام عنوان کرد: از محل اعتبارات دولتی و ردیفهای کمک به شهرداریها مبلغ یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان به شهرداریهای استان ایلام در ۲ سال اخیر پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در این مراسم ضمن عرض تبریک به مردم شریف استان ایلام بابت پاسخ کوبنده شب گذشته به رژیم جنایتکار صهیونیستی، عنوان کرد: تمام استکبار بداند که جمهوری اسلامی ایران در بحث امنیت هیچگونه مماشاتی با کسی ندارد.
وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای خالق منصوری مدیرکل پیشین امور شهری و شوراهای استانداری و آرزوی موفقیت برای رضا دارابی مدیرکل جدید این حوزه، تأکید کرد: خدمتگزاری به مردم هیچگاه تعطیل نمیشود و جابجایی مدیران بر اساس چرخش نخبگان است.
وی حوزه عمرانی و امور شهری را یک حوزه تخصصی دانست و گفت: شهرداریهای استان در دو سال اخیر جان دوباره گرفتهاند و اگر زمانی برخی شهرداریها نمیتوانستند حقوق پرسنل خود را تامین کنند اما امروز با تلاش و سعی همکاران در حوزه شهری و حمایتهای مدیریت ارشد استان به سطحی از پایداری رسیدهاند.
هژبری گفت: در حوزه مبلمان شهری برخی شهرداریهای استان فعال بودهاند که بخشی از آن به برکت اربعین بوده است و از محل اعتبارات دولتی و ردیفهای کمک به شهرداریها تحول اساسی صورت گرفته و یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان به شهرداریهای استان پرداخت شده که بی سابقه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۱ میلیارد تومان در حوزه اربعین به شهرداریهای استان پرداخت شده که هم در راستای پروژههای اربعین بوده و هم در حوزه مبلمان شهری کارهای خوبی صورت گرفته است.
وی یادآور شد: فعالیت شهرداریها درون یک ویترین شیشهای قرار دارد و کثرت مخاطبان و ذینفعان از خدمات شهرداری بسیار زیاد است لذا شهرداریها علاوه بر رسیدگی به مطالبات مردمی، رضایتمندی شهروندان را سر لوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام عملکرد صحیح شهرداریها را موجب آرامش و نشاط اجتماعی مردم دانست و تأکید کرد: توجه و تقویت سرانه فضای سبز، مدیریت پسماند، ترافیک نابهنجار و مبلمان شهری باعث رضایتمندی مردم خواهد شد.
معاون استاندار ایلام، برنامهمحوری در دفتر امور شهری با ماموریتهای نظارتی بر ۲۸ شهرداری استان را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: محدود کردن ساخت و ساز غیر مجاز باید در برنامهریزی مدنظر قرار گیرد.
در پایان این مراسم از زحمات خالق منصوری تقدیر و رضا دارابی به عنوان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام معارفه شد.
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