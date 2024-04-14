حبیب آرین کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به نظر می‌رسد احساسات فعالان بازار ارز و طلا این است که اسرائیل واکنشی به حملات دیشب ایران به اسرائیل نشان نمی‌دهد، گفت: همین موضوع موجب افت قیمت دلار و طلا در بازارها بعد از جهش‌های اخیر شده است.

آرین افزود: بعد از اعلام پایان یافتن حملات ایران به اسرائیل وال استریت ژورنال خبر داد که ایران به سازمان ملل اطلاع داده که این حملات صرفاً جهت انتقام بود و بیشتر از این ادامه نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نقل کرده که جو بایدن در مکالمه تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل گفت که آمریکا در حمله احتمالی متقابل اسرائیل به ایران شرکت نخواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا نیز در اظهار نظری گفت که «از ایران می‌خواهیم که فوراً هرگونه حملهٔ بیشتر را متوقف کند و تنش‌ها را کاهش دهد؛ به‌دنبال درگیری با ایران نیستیم.»انتشار این خبرهای از مقامات آمریکایی گویای واقعیت است که آمریکایی‌ها تمایلی به واکنش به حملات اخیر ندارند.

به گفته آرین، از دیگر خبرهای منتشر شده اینکه رئیس پیشین موساد اعلام کرده بود که پاسخ به حمله ایران را توصیه نمی‌کند. کوهن گفته است که به نفع ما نیست که وارد رویارویی مستقیم با ایران شویم.

حبیب آرین با بیان اینکه در بازار داخلی هم شاهد افت قیمت تتر در بازارها هستیم، گفت: بعد از رسیدن تتر به سقف ۷۲ هزار تومانی و جهش‌های متأثر از تنش‌ها، تتر روندی نزولی را آغاز کرده و در حال حاضر در کانال ۶۷ هزار تومان معامله می‌شود. موضوعی که به نظر می‌رسد نشان دهنده احساسات معامله گران مبنی بر توقف موقف تنش‌ها و عدم پاسخ اسرائیل به حملات ایران دارد.

این فعال اقتصادی در پایان گفت: بازار طلا نیز روز متعادلی را دنبال می‌کند، اگرچه دامنه معاملات صندوق‌های طلا در بورس به ۲ و منفی ۲ درصد محدود شد، با این حال صندوق‌های طلا روندی نزولی را تجربه کردند. در بازار طلا نیز طلای ۲۴ عیار و ۱۸ عیار و طلای دسته دوم نیز بیش از ۳ درصد افت را تجربه کردند.