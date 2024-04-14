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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۶

ریزش قیمت سکه و طلا/ نرخ سکه نسبت به صبح ۲ میلیون تومان کاهش یافت

ریزش قیمت سکه و طلا/ نرخ سکه نسبت به صبح ۲ میلیون تومان کاهش یافت

قیمت سکه امامی (طرح جدید) نسبت به صبح امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی مواجه و به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز و برخلاف جوسازی‌ها، قیمت طلا و سکه روند نزولی به خود گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون نیز قیمت‌ها نسبت به صبح کاهشی شده؛ به گونه‌ای که قیمت سکه امامی (طرح جدید) نسبت به صبح امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی مواجه و به ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به صبح یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان با کاهش مواجه شده و روی رقم ۴۱ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان ثبت شد.

قیمت نیم سکه هم نسبت به صبح امروز یک میلیون تومان افت کرد و به ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

ربع سکه نیز که صبح امروز ۱۷ میلیون و۵۰۰ هزار تومان بود با افت ۹۰۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه یک گرمی هم با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به صبح امروز، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که صبح امروز ۳ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود با کاهش ۲۷ هزار تومانی به ۳ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان رسید.

محمد کشتی‌آرای فعال بازار طلا گفت: بازار جهانی امروز تعطیل است و قیمت اونس تغییری نکرده ولی پیش بینی می‌شود با توجه به تحولات منطقه از فردا قیمت جهانی طلا هم با کاهش همراه شود.

وی افزود: با آرام شدن فضای منطقه و تخلیه هیجانات بازار، قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر روند بازار نزولی است و بیشتر مردم فروشنده هستند. فعلاً معاملات خیلی کم شده و تا حدودی متوقف است و همه با احتیاط عمل می‌کنند.

کد مطلب 6078138
سمیه رسولی

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    نظرات

    • لیلا AE ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      25 6
      پاسخ
      هرروز دنبال یه بهانه میگردید طلا راگران کنید
    • ناشناس US ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      17 5
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      ارزش بورس ایران برابر سال 92 و در حال ریزش، بورس اسراییل همچنان صعودی، چه کسی برنده است؟ اقتصاد تعیین می کند که چه کسی برنده است.
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      21 4
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      مرگ رو نشون میدین تا به تَب راضی کنید.ترفندها و کلکهای قدیمی ..چهارده میلیون قیمت سکه رو دو ماهه بردین بالا ، حالا دو میلیون آوردین پائین !! تردستی همیشگی !! اصلا فکر کردید اونی که مهریه باید پرداخت کنه و سکه رو باقیمت و درآمد دو دهه پیش تنظیم کرده بوده چه بلایی سرش میاد یا نه ! زیبنده نیست
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      شماهایی که هرروز قیمت سکه رومیبرین بالا یکم انسانیت داشته باشین وبفکر ماهم باشین که بازن ودوتا بچه مستاجروکارگربایدمهریه همسراولم که چندماه بیشترروزندگیش واینستادوبایدبدم

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