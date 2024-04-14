عملیات «وعده صادق» پاسخ بازدارنده بود

«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ پهپادی و موشکی پاسداران انقلاب اسلامی به جنایت صهیونیستها علیه کنسولگری کشورمان در دمشق اظهار کرد: عملیات «وعده صادق» پاسخی بسیار خوب، بازدارنده و در مقام دفاع بود. در این مدت مسؤولین کشور بسیار عاقلانه رفتار کردند؛ کشور ما به دنبال جنگ نبوده و ما امیدواریم درس خوبی داده باشیم که دشمنان با دم شیر بازی نکنند.
فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه اظهار کرد: خداوند متعال در وجود انسانها نیرویی قرار داده است تا در برابر هر تهدید از خود دفاع کنند؛ چه رسد به کشور بزرگی نظیر ایران که غرور و حیثیت برایش اهمیت دارد.
صوفی با اشاره به شکلگیری رژیم صهیونیستی گفت: موجودیت جعلی نظیر اسرائیل با شکلگیری داعش قابل توصیف و درک است زیرا عدهای تروریست در نقاط مختلف جهان آمده و سرزمینی را غصب کردهاند، با این تفاوت که داعش مورد حمایت رسمی و علنی دنیا قرار نگرفت اما این رژیم مورد حمایت رسمی قدرتهای بزرگ به ویژه غرب قرار دارد.
وی ادامه داد: نزدیک به یک قرن است که رژیم صهیونیستی هر جنایتی را مرتکب میشود؛ در حالی که عضو سازمان ملل است و هیچ قدرت بازدارندهای در برابر آن نیست و هماکنون هم رسماً و علناً در غزه نسلکُشی میکند.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات گفت: دشمنان در برابر یک کشور بزرگ با قدمت تاریخی ۳۰۰۰ ساله میخواهند شاخ و شانه بکشند و عرض اندام کنند و پاسخی هم نبینند که این موضوع واقعاً به غرور ملی ما لطمه وارد میکند.
فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: جنگ خسارتبار و مذموم است اما دفاع، حقی مشروع است و هر کشوری حق دارد در مقابل تجاوزهای بیگانگان، از خود دفاع کند.
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