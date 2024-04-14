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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۳

صوفی در گفت‌وگو با مهر:

عملیات «وعده صادق» پاسخ بازدارنده بود

عملیات «وعده صادق» پاسخ بازدارنده بود

وزیر تعاون در دولت اصلاحات با بازدارنده توصیف‌کردن عملیات «وعده صادق» تصریح کرد که ایران با اینکه به دنبال جنگ نیست اما دفاع از خود را «حق مشروع» می‌داند.

«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پاسخ پهپادی و موشکی پاسداران انقلاب اسلامی به جنایت صهیونیست‌ها علیه کنسولگری کشورمان در دمشق اظهار کرد: عملیات «وعده صادق» پاسخی بسیار خوب، بازدارنده و در مقام دفاع بود. در این مدت مسؤولین کشور بسیار عاقلانه رفتار کردند؛ کشور ما به دنبال جنگ نبوده و ما امیدواریم درس خوبی داده باشیم که دشمنان با دم شیر بازی نکنند.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار کرد: خداوند متعال در وجود انسان‌ها نیرویی قرار داده است تا در برابر هر تهدید از خود دفاع کنند؛ چه رسد به کشور بزرگی نظیر ایران که غرور و حیثیت برایش اهمیت دارد.

صوفی با اشاره به شکل‌گیری رژیم صهیونیستی گفت: موجودیت جعلی نظیر اسرائیل با شکل‌گیری داعش قابل توصیف و درک است زیرا عده‌ای تروریست در نقاط مختلف جهان آمده و سرزمینی را غصب کرده‌اند، با این تفاوت که داعش مورد حمایت رسمی و علنی دنیا قرار نگرفت اما این رژیم مورد حمایت رسمی قدرت‌های بزرگ به ویژه غرب قرار دارد.

وی ادامه داد: نزدیک به یک قرن است که رژیم صهیونیستی هر جنایتی را مرتکب می‌شود؛ در حالی که عضو سازمان ملل است و هیچ قدرت بازدارنده‌ای در برابر آن نیست و هم‌اکنون هم رسماً و علناً در غزه نسل‌کُشی می‌کند.

وزیر تعاون در دولت اصلاحات گفت: دشمنان در برابر یک کشور بزرگ با قدمت تاریخی ۳۰۰۰ ساله می‌خواهند شاخ و شانه بکشند و عرض اندام کنند و پاسخی هم نبینند که این موضوع واقعاً به غرور ملی ما لطمه وارد می‌کند.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: جنگ خسارت‌بار و مذموم است اما دفاع، حقی مشروع است و هر کشوری حق دارد در مقابل تجاوزهای بیگانگان، از خود دفاع کند.

کد مطلب 6077776
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • 1 IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      در جواب شهادت چندین تن از افسران ارشدمون لااقل دو تا از کله گنده هاشونو میکشتن تا دلمون خنک بشه

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