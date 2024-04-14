تیراندازی نظامیان صهیونیست به آوارگان در خیابان الرشید غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اشغالگران به سمت آوارگانی که از جنوب غزه به شمال غزه در حرکت هستند، شلیک کردند.

همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که برخی از فلسطینی ها در نزدیکی فلکه النابلسی در خیابان الرشید در شهر غزه جمع شده به این امید که خانواده های خود را پس از انتشار اخباری درباره بازگشت برخی از آنها از جنوب به شمال ببینند.

دفاع مدنی غزه به فلسطینی ها درباره خطرناک بودن تجمع و احتمال حمله اشغالگران به آنها هشدار داد.

از سوی دیگر برخی منابع اعلام کردند که نظامیان صهیونیست خیابان الرشید را به روی آوارگانی که به دنبال بازگشت به شمال غزه هستند، بسته اند.

همزمان بالگردهای رژیم صهیونیستی به سمت مناطق غربی شهر غزه آتش گشودند.