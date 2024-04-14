کشف جسد مرد ۴۸ ساله‌ در ارتفاعات دینارکوه آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوروز شریعتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودی مردی ۴۸ ساله در ارتفاعات دینارکوه، پیدا شدن وی در دستورکار ماموران انتظامی شهرستان و یگان‌های امدادی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه جستجو و تماس احدی از شهروندان مبنی بر اینکه جسدی فردی در ارتفاعات دینارکوه افتاده بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فرد متوفی در روز گذشته مفقود و فقدانی وی توسط خانواده اش به پلیس اعلام شده بود ادامه داد: با توجه صعب العبور بودن مسیر ماموران انتظامی خود را به محل حادثه رسانده وپس از بررسی اولیه مشخص شد متأسفانه متوفی به علت افتادن از روی اسب وبرخورد سرش با سنگ فوت کرده است.

سرهنگ شریعتی با بیان اینکه علت اصلی مرگ در دست بررسی است گفت: جسد متوفی جهت تحقیقات و بررسی بیشتر تحویل پزشکی قانونی داده شد.