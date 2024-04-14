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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸

قدردانی رییسی از ابراز همدردی رییس‌جمهور نیکاراگوئه با ایران

قدردانی رییسی از ابراز همدردی رییس‌جمهور نیکاراگوئه با ایران

رییس جمهور در پیامی از پیام تسلیت و ابراز همدردی رییس جمهور و معاون رییس جمهور نیکاراگوئه برای شهادت جمعی از نمایندگان کشورمان در دمشق قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» با قدردانی از ابراز همدردی آقای «دانیل اورتگا ساآودرا» رئیس جمهور و خانم روساریو موریو، معاون رئیس جمهور نیکاراگوئه با دولت و ملت ایران به مناسبت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی دشمن صلح و آرامش بوده و به هیچ یک از اصول و قوانین بین‌المللی پایبند نیست. امید است با حمایت ملت‌های آزاده و کشورهای مستقل همانند کشور دوست نیکاراگوئه، در آینده نزدیک شاهد پاسخگو نمودن این رژیم در قبال ارتکاب این همه جنایت باشیم.

کد مطلب 6077818
نفیسه عبدالهی

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