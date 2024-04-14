به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» با قدردانی از ابراز همدردی آقای «دانیل اورتگا ساآودرا» رئیس جمهور و خانم روساریو موریو، معاون رئیس جمهور نیکاراگوئه با دولت و ملت ایران به مناسبت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی دشمن صلح و آرامش بوده و به هیچ یک از اصول و قوانین بین‌المللی پایبند نیست. امید است با حمایت ملت‌های آزاده و کشورهای مستقل همانند کشور دوست نیکاراگوئه، در آینده نزدیک شاهد پاسخگو نمودن این رژیم در قبال ارتکاب این همه جنایت باشیم.