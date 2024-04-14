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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۵

نماینده ولی فقیه در مازندران:

قطع برق صنایع خلاف جهش تولید است

قطع برق صنایع خلاف جهش تولید است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران قطع برق صنایع طی دو روز در هفته را خلاف شعار جهش تولید دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: عملیات شب گذشته نیروهای مقاومت و سپاه پاسداران و دیگر نیروها و موشک‌باران و پهپاد باران کردن مرکز رژیم غاصب و شکسته شدن ابهت این رژیم و حامیانشان که در عمر هفتاد ساله این رژیم کثیف بی‌سابقه بود جای تبریک دارد.

وی افزود: امیدواریم سیر تکاملی و صعودی خدمات قضائی در استان با حضور رئیس جدید دادگستری طی شود زیرا مازندران علیرغم فرصت‌ها و برجستگی‌های بسیار مهم که در حکم مقام معظم رهبری به اینجانب بر آن تاکید شده و باید تقویت شود، در کنار آن سلسله آسیب‌هایی هم دارد و حضور مقتدرانه بخش قضائی می‌تواند در رفع این آسیب‌ها مفید و مؤثر باشد.

وی جریان تعرض به منابع طبیعی، جنگل‌ها و سوءاستفاده از این فرصت‌های خدادادی که برخی از هنجارشکنان انجام داده و ساحت مقدس طبیعت را با پلشتی و گناهان لکه‌دار کردند، از جمله آسیب‌ها بیان کرد و تاکید کرد: تحقق شعار سال هم نیاز جدی به حمایت‌های دستگاه قضائی دارد، به‌خصوص امسال که مقام معظم رهبری روی مشارکت مردم تکیه کردند و این باید بهتر از سال‌های گذشته عملی شود و مردم روی حوزه تولید نقش داشته باشند و به تعاونی‌ها توجه جدی و بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نکته‌ای که در خطبه نماز جمعه اخیر بیان شد، خاطرنشان کرد: بحث قطعی برق صاحبان صنایع هفته‌ای دو روز در ماه برخلاف جهش تولید است و پیشنهاد راه‌اندازی یک نیروگاه شخصی برای تولید برق به اندازه نیاز را بیان کردیم و باید تسهیلات مناسب داده شود.

این مسئول با تاکید بر حفظ اخلاق و فرهنگ، حضور دستگاه قضائی را در حفظ سلامت و فضای اخلاقی و محدود کردن ناهنجاری‌های فرهنگی و رشد عمران و آبادانی استان، جهش تولید، مشارکت مردم و برخورد با مفاسد بسیار مؤثر و مهم دانست.

کد مطلب 6077828

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