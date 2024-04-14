قطع برق صنایع خلاف جهش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: عملیات شب گذشته نیروهای مقاومت و سپاه پاسداران و دیگر نیروها و موشک‌باران و پهپاد باران کردن مرکز رژیم غاصب و شکسته شدن ابهت این رژیم و حامیانشان که در عمر هفتاد ساله این رژیم کثیف بی‌سابقه بود جای تبریک دارد.

وی افزود: امیدواریم سیر تکاملی و صعودی خدمات قضائی در استان با حضور رئیس جدید دادگستری طی شود زیرا مازندران علیرغم فرصت‌ها و برجستگی‌های بسیار مهم که در حکم مقام معظم رهبری به اینجانب بر آن تاکید شده و باید تقویت شود، در کنار آن سلسله آسیب‌هایی هم دارد و حضور مقتدرانه بخش قضائی می‌تواند در رفع این آسیب‌ها مفید و مؤثر باشد.

وی جریان تعرض به منابع طبیعی، جنگل‌ها و سوءاستفاده از این فرصت‌های خدادادی که برخی از هنجارشکنان انجام داده و ساحت مقدس طبیعت را با پلشتی و گناهان لکه‌دار کردند، از جمله آسیب‌ها بیان کرد و تاکید کرد: تحقق شعار سال هم نیاز جدی به حمایت‌های دستگاه قضائی دارد، به‌خصوص امسال که مقام معظم رهبری روی مشارکت مردم تکیه کردند و این باید بهتر از سال‌های گذشته عملی شود و مردم روی حوزه تولید نقش داشته باشند و به تعاونی‌ها توجه جدی و بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نکته‌ای که در خطبه نماز جمعه اخیر بیان شد، خاطرنشان کرد: بحث قطعی برق صاحبان صنایع هفته‌ای دو روز در ماه برخلاف جهش تولید است و پیشنهاد راه‌اندازی یک نیروگاه شخصی برای تولید برق به اندازه نیاز را بیان کردیم و باید تسهیلات مناسب داده شود.

این مسئول با تاکید بر حفظ اخلاق و فرهنگ، حضور دستگاه قضائی را در حفظ سلامت و فضای اخلاقی و محدود کردن ناهنجاری‌های فرهنگی و رشد عمران و آبادانی استان، جهش تولید، مشارکت مردم و برخورد با مفاسد بسیار مؤثر و مهم دانست.