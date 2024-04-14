هشدارهای کم آبی باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی خاتمی روز یکشنبه در دیدار با مدیران شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان، افزود: همگان باید در برابر حفاظت از منابع آبی و مصرف بهینه آن احساس تکلیف کنند.

وی با بیان اینکه با وجود کسری آب و کاهش سطح آب سد تهم که بخش مهمی از آب شرب زنجان را تأمین می‌کند، مردم هنوز هم بحران آب و تنش آبی حاکم در استان را باور ندارند، اظهار کرد: باید با اطلاع رسانی صحیح به خصوص از طریق تریبون نماز جمعه و مساجد جهت اطلاع رسانی به مردم از وضعیت کمبود آب بهره برد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان نیز در این جلسه، گفت: بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است به طوری که ورودی آب سد تهم سال قبل حدود ۱۱ میلیون مترمکعب بود که امسال با توجه به بارشهای صورت گرفته حدود پنج میلیون مترمکعب ثبت شده است و حدود ۶ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد.

اکبر باقری افزود: سد گلابر نیز نسبت به سال گذشته حدود ۱.۵ میلیون متر مکعب کاهش ورودی دارد و سال قبل ورودی این سد حدود ۴.۵ میلیون متر مکعب بود که امسال به حدود سه میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

وی در ادامه به انسداد قریب به ۷۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با انسداد این چاه‌ها بیش از ۱۸ میلیون متر مکعب آب در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره شده که این میزان معادل ساخت ۹ سد با حجم ۲ میلیون متر مکعب در استان زنجان است.

باقری، آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب خدابنده از سد تالوار را نیز از طرح‌های مهم و حیاتی برای این شهرستان دانست و گفت: طول مسیر انتقال ۱۶۱ کیلومتر و هدف از اجرای آن تأمین آب شرب شهرهای گرماب، زرین رود، کرسف، سهرورد، ۵۰ درصد نیاز شهر قیدار و ۱۳۴ روستای مسیر است.