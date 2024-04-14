واکنش مردم تبریز به حمله سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر تبریز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حس و نظرشان نسبت به انجام عملیات «وعده صادق» علیه اهداف صهیونیستی توسط نیروهای نظامی کشورمان به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از هدف قرار گرفتن اهداف صهیونیستی در باران موشکها و پهپادهای ایرانی، بر حمایت قاطع از اقدام نیروهای نظامی در پاسخ به گستاخیهای این رژیم جعلی و کودک کش تاکید کردند.
در این میان واکنش یکی از این شهروندان بسیار جالب توجه بود چرا که در توصیف زهر چشمی که سپاه شب گذشته از رژیم غاصب صهیونیستی گرفته است، گفت: فقط یک کلمه می گویم و آن اینکه اسرائیل مانند دود سیگاری است که هوا میشود.
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