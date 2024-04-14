  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷

پنجره مهر؛

واکنش مردم تبریز به حمله سپاه

واکنش مردم تبریز به حمله سپاه

تبریز- شهروندان تبریزی ضمن ابراز خوشحالی از هدف قرار گرفتن اهداف صهیونیستی در باران موشک ها و پهپادهای ایرانی، بر حمایت قاطع از این اقدام تاکید کردند.

دریافت 39 MB
به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر تبریز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حس و نظرشان نسبت به انجام عملیات «وعده صادق» علیه اهداف صهیونیستی توسط نیروهای نظامی کشورمان به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از هدف قرار گرفتن اهداف صهیونیستی در باران موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، بر حمایت قاطع از اقدام نیروهای نظامی در پاسخ به گستاخی‌های این رژیم جعلی و کودک کش تاکید کردند.
در این میان واکنش یکی از این شهروندان بسیار جالب توجه بود چرا که در توصیف زهر چشمی که سپاه شب گذشته از رژیم غاصب صهیونیستی گرفته است، گفت: فقط یک کلمه می گویم و آن اینکه اسرائیل مانند دود سیگاری است که هوا می‌شود.
کد مطلب 6077971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها