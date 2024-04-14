پنجره مهر؛ واکنش مردم تبریز به حمله سپاه

تبریز- شهروندان تبریزی ضمن ابراز خوشحالی از هدف قرار گرفتن اهداف صهیونیستی در باران موشک ها و پهپادهای ایرانی، بر حمایت قاطع از این اقدام تاکید کردند.