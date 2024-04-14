دور دوم سفر رییس جمهور به سمنان/ مدیران پیگیر جذب اعتبارات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب یکشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در آینده نزدیک احتمالاً پایان هفته جاری میزبان رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در استان سمنان خواهیم بود، ابراز داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های استان آمادگی کامل را در این خصوص داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه آمادگی برای برگزاری دور دوم سفر رئیسی به استان کاملاً وجود دارد، افزود: هم اکنون نیز برنامه‌ریزی و اقدامات لازم در حال انجام است.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه زمان شناسی نیاز شناسی و ظرفیت شناسی نیز سه عامل موفقیت دولت است، ابراز داشت: برنامه‌ریزی، نشست‌های تخصصی و اقدامات در استان سمنان به منظور تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» صورت گرفته است.

هاشمی ضمن بیان اینکه بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات برای استان اعلام شده است، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تا قبل از پایان مهلت قانونی، جذب اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ضمن بیان اینکه استان سمنان طی سال گذشته در حوزه ازدواج و تولد نوزادان در رتبه‌های پایین کشوری قرار گرفت، افزود: با توجه به قرار داشتن در بحث بحران جمعیتی استان می‌طلبد تا این مهم به صورت ویژه‌تر پیگیری و اجرایی شود.