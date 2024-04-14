بولتون: بازدارندگی آمریکا و اسرائیل به پهپادهای ایرانی باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان ان، مشاورامنیت ملی سابق آمریکا حملات تنبیهی بامداد امروز جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی را شکست بازدارندگی غرب توصیف کرد.

«جان بولتون» مشاورامنیت ملی سابق آمریکا روز یکشنبه در واکنش به حملات تنبیهی ایران علیه اهدافی در فلسطین اشغالی گفت: چیزی که مشاهده شد نمایانگر شکست سنگین بازدارندگی آمریکا و اسرائیل بود، شکست سنگینی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایران.

مقام سابق امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: کاری که ایران کرد چشمگیرترین اقدام بود، اینکه از خاک خود به طور مستقیم موشک‌هایش را به سمت اسرائیل شلیک کرد.

بامداد امروز جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت خود در دمشق و شهادت شماری از مستشارانش، اهدافی معین را در اراضی اشغالی هدف صدها موشک و پهپاد قرار داد.