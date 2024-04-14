تجمع مردمی حمایت از سپاه پاسداران در سمنان و دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر یکشنبه مردم شهرستان‌های سمنان و دامغان با حضور در میادین اصلی شهرها، ضمن برگزاری تجمع خود جوش مردمی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابت سیلی انتقام گونه موشکی علیه اسرائیل جنایت کار تقدیر و تشکر کردند.

مراسم ویژه تجمع انقلابی مردم شهرستان سمنان، عصر امروز یکشنبه در میدان سعدی و در معراج الشهدا برگزار شد. مردم با در دست داشتن تمثال شهیدان جبهه مقاومت به خصوص شهید سلیمانی و شهید زاهدی مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم شهرستان سمنان همچنین با ابراز خرسندی و شادی از حمله موشکی و پهپادی سپاه به رژیم منحوس صهیونیستی، فریادهای تکبیر سر می‌دادند.

در دامغان نیز تجمع مردمی در آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) و با حضور مردم متدین و خداجوی شهرستان برگزار شد مردم در این تجمع شعارهای ضد استکباری سر داده و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و سپاه انقلابی تشکر تشکر سر دادند.

قرار است امشب نیز رژه خودرویی در خیابان طوس، میدان جانباز گلزار شهدای پارک دانشجو ساعت ۲۱ امشب برگزار شود. گفتنی است امروز صبح در شاهرود هم تجمع پرشور مردمی برگزار شد.