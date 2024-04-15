به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاه‌وردی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته ۶ محوطه باستانی، ۲ اثر طبیعی، ۶ اثر معنوی و ۶ اثر منقول تاریخی در فهرست میراث‌ملی کشور ثبت شد و آثار این استان در فهرست میراث ملی به هزار و ۵۴ اثر رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: ۴ کاروانسرای سرایان، ده‌محمد، خان و چهل پایه در سال ۱۴۰۲ در میراث جهانی ثبت شد و آثار ثبت جهانی خراسان جنوبی به همراه آثار جهانی بیابان لوت، قنات بلده فردوس، باغ و عمارت اکبریه، ژئوپارک طبس و روستای خراشاد به ۹ اثر رسید.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۸ اثر تاریخی در استان تعیین حریم شد که هدف از ایجاد حریم در بناها و آثار تاریخی را حفاظت و ارزش گذاشتن و جلوگیری از مخدوش کردن منظر آنها است.

شاه‌وردی در خصوص حفاظت، نگهداری و مرمت اشیا تاریخی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۶۵ اشیا منقول حفاظت و مرمت شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد با توجه به ضرورت نگهداری و حفاظت از بناهای تاریخی سطح استان، طی یکسال گذشته، ۶۷ بنای تاریخی از قبیل کاروانسرا، رباط، آسباد و آسیاب آبی، حوض انبار، حمام، قلعه، مسجد، حسینیه و تکیه، باغ و خانه تاریخی در استان مرمت شدند.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت این آثار تاریخی هزینه شده است افزود: مرمت این آثار غالباً توسط استادکاران و مرمتگران بومی استان انجام شده که علاوه بر کاهش هزینه‌های مرمت، زمینه اشتغال در استان را نیز فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: در خردادماه سال ۱۴۰۲ عملیات اجرایی موزه بزرگ خراسان جنوبی در مساحت سه هزار مترمربع آغاز شد.

شاه وردی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد مشارکت حداکثری مردم در احیای بناهای تاریخی بودیم، افزود: ۶۸ فرم مشارکت توسط مالکین بنای تاریخی استان تکمیل شده است که انشالله احیای این بناهای تاریخی با تعامل و همکاری همه بخش‌های میراث‌فرهنگی و مشارکت حداکثری مردم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، جلسات متعددی در زمینه‌های شورای فنی، شورای ثبت، کارگروه زیربنایی، کمیته فنی، کمیسیون و… تشکیل شد و تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد امور میراث‌فرهنگی استان منعقد شده است و نشست‌های متعددی با انجمن‌های فعال میراث‌فرهنگی انجام شد.