شمال استان بوشهر پیروزی «وعده صادق» را جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، مردم غیور و ولایتمدار و انقلابی شهرستان‌های شمال استان بوشهر، جشن پیروزی غرور آفرین سپاهیان اسلام در پاسخ قاطع به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را برگزار کردند.

مردم شهرستان گناوه با حضور در یادمان شهدای گمنام این شهر با برگزاری جشن و برنامه‌های متنوع همراه با مسئولان این پیروزی را گرامی داشتند و ضمن اعلام حمایت از حملات ظفرمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

در این مراسم برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود، نورافشانی، پخش آهنگ‌های انقلابی و ایستگاه صلواتی اجرا شد و مردم با سر داد شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بار دیگر بر آرمان‌های انقلاب و شده و مبارزه با استکبار و ظالمان و زورگویان جهان تاکید کرد.

همچنین فرماندار گناوه در پیامی این پیروزی را تبریک گفت.

در پیام تبریک محمد تقی صفری فرماندار گناوه به مناسبت عملیات مقتدرانه سپاه پاسداران مقابله رژیم صهیونیستی آمده است:

رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی در حالی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را هدف حمله وحشیانه قرارداد و منجر به شهادت جمعی از فرزندان رشید و دلاور کشورمان شد که در حدود شش ماه گذشته نوار غزه را به خاک و خون کشیده بود.

شدت جنایات این رژیم در غزه در این دور از وحشیگری‌هایش چنان بوده است که فریاد خشم و خروش همه ملت‌ها در سراسر جهان را بر سر اسرائیل نشانه رفته است.

با شنیدن ‏‏اخبار غرورآفرین جبهه‌های نبرد علیه قوای شیطانی (اسرائیل غاصب) یکی پس از دیگری، قلم قاصر است که احساسات خویش را ابراز کنم و به نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران که‏‎ خدایشان نصرت آخرین را نصیب فرماید، تبریک عرض می‌کنم..

‎ مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران و فرزندان اسلام به شما ‎‏سلحشوران افتخار می‌کنند، آفرین بر شما که میهن خود را بر بال ملائکة الله نشاندید و در‏‎ ‎‏میان ملل جهان سرافراز نمودید و وعده صادق را رقم زدید.

مبارک باد بر ملت چنین جوانان رزمنده ای، و بر شما‏‎ ‎‏چنین ملت قدردانی که به مجرد فتح و پیروزی توسط رزمندگان به دعا و شادی‏ پرداختید.

همچنین تجمع مردم انقلابی شهرستان دیلم به شکرانه پاسخ قاطع و ظفرمندانه سپاه پاسداران به اسرائیل غاصب برگزار شد.

مسئولان و شهروندان دیلمی به شکرانه حمله پیروزمندانه سپاه پاسداران به رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی و تحقق وعده صادق در جوار شهدای گمنام شهر دیلم تجمع کردند.

تجمع کنندگان در این مراسم ضمن اعلام انزجار خود از جنایات رژیم صهیونیستی با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به شادی پرداختند.

به دنبال جنایات رژیم صهیونیستی، این رژیم غاصب ۱۳ فروردین ماه جاری برخلاف عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌الملل، کنسولگری کشورمان در دمشق سوریه را مورد هدف موشک قرار داد که به شهادت چند تن از کارکنان این دفتر و مستشاران کشورمان در سوریه منجر شد.

در پی این اقدام و در در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی، نیروی هوافضای سپاه اهداف را در داخل سرزمین‌های اشغالی با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد و پاسخ کوبنده‌ای به این رژیم پوشالی داد.