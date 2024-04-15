به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبیان رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون کانون خدمت رضوی استان هرمزگان در آئین اختتامیه طرح محله‌های قرآنی گفت: قرآن کتاب کریم و کتاب هدایتی است که هر کس با آن انس بگیرد؛ بر بینایی او افزوده می‌شود و قلب او به نور هدایت روشن و توانش برای پیمودن راه حق مضاعف می‌شود.

وی افزود: اصولاً خواندن قرآن بدون تدبر در آن، ارزش قابل توجهی ندارد؛ زیرا هدف از نزول قرآن، عمل به آیات آن است و توجه به معانی و تدبر در قرآن، مقدمه و دریچه‌ای به سوی عمل است.

رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون کانون خدمت رضوی استان هرمزگان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان امسال بر آن شدیم تا هر روز از این ماه نورانی، با خواندن یک آیه از قرآن مجید، سطر سطر زندگیمان را به آیات قرآن مزین کنیم و روزانه تدبری در یکی از آیات داشته باشیم.

وی همچنین از اجرای طرح محله‌های قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در بندرعباس خبر داد و تصریح کرد: محله‌های قرآنی با عنوان «من قرآن را دوست دارم» ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان با اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی در استان هرمزگان اجرا می‌شود و امید است با موفقیت این طرح در طول سال بتوانیم آن را به گستره استان هرمزگان اجرا نمائیم.

رجبیان گفت: این طرح با محوریت پویش ملی زندگی با آیه‌ها از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۱ فروردین‌ماه در مساجد محله‌های قرآنی (هشت محله قرآنی) اجرا شد.

معاون کانون خدمت رضوی استان هرمزگان در ادامه افزود: هدف از اجرای این طرح توسعه و گسترش فعالیت‌های اثر بخش قرآنی در سطح محلات بود و در برنامه‌های آتی با اجرای نمایشگاه فرهنگی و هنری در کنار برگزاری محافل به دنبال توسعه هدفمند فعالیت‌های قرآنی خواهیم بود و بخش‌هایی همچون آثار هنری قرآنی (هنرهای تجسمی، عکس، خوشنویسی و..) فعالیت‌های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان در قالب نمایشگاه در هر محله به نمایش در خواهد آمد.

وی گفت: این طرح در سطح محلات نخل ناخدا، شهرک توحید، گلشهر شمالی، شهرک نیایش، نخل پیرمرد، اسلام آباد، پل خواجو، شهرک مروارید اجرایی شد.