به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر اظهار کرد: سال گذشته با همکاری بنیاد مسکن در ۳۰ روستا به صورت صددرصد اسناد مالکیت واحدهای مسکونی صادر شد.

وی با اشاره به خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اظهار داشت: تحول چشمگیر در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان نشانگر تلاش‌های جهادی این نهاد است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در خصوص تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ گفت: بنیاد مسکن از طریق تعامل و ارتباط خوبی که با دهیاران دارد نسبت به آگاهی‌رسانی به مردم در این زمینه اقدام کند و در این راستا مقامات محلی شهرستان‌ها نیز همکاری کنند.

تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تأکید کرد: با تعامل و همکاری خوبی که میان بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک استان وجود دارد، در سال جاری با استفاده از نیروهای تسهیل‌گر و تأمین نیروی مورد نیاز نسبت به صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت تسریع می‌شود.

امیر برومند ضمن تقدیر از همکاری‌های مؤثر و تلاش‌های این اداره در صدور سه هزار و ۲۱۰ جلد روستایی و هزار و ۷۰۷ جلد شهری در سال گذشته، افزود: نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.