صدرنشین لیگ دسته اول در اندیشه راه اندازی تیم فوتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیکان، ملوان و سپاهان تنها باشگاه‌هایی هستند که علاوه بر فعالیت در فوتبال مردان در بخش زنان هم به طور ویژه تیم‌داری می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد الزامات تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا زمینه‌ساز فعالیت سایر باشگاه‌ها در حوزه زنان شده است. تیم خیبرآباد نخستین تیمی است که تصمیم دارد از سال آینده به طور ویژه دارد این حوزه شود.

خیبر خرم آباد در سال ۱۳۴۱ تأسیس شده‌است. این باشگاه هم‌اکنون در لیگ دسته یک فوتبال ایران بازی می‌کند و جزو مدعیان قهرمانی و صعود به لیگ برتر به حساب می‌آید. این باشگاه یک بار در جام قدس ۶۹–۱۳۶۸، موفق به حضور در بالاترین سطح فوتبال ایران شده‌است.

حسین خبیری مدیرعامل خیبر خرم آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص انگیزه این باشگاه برای تیمداری در بخش فوتبال زنان اظهار داشت: نگاه مالک خیبر به فوتبال جنسیتی نیست و علاوه بر این یکی از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت کسب مجوز حرفه‌ای تیمداری در حوزه زنان خواهد بود که همین موارد ما را برای فعالیت در این بخش مجاب کرده است.

وی افزود: البته که دیگر فوتبال زنان مانند گذشته نیست و این روزها این حوزه مورد توجه عموم مردم است و اکثرا شاهد هستیم که از بازیها و مسابقات این رشته به خوبی مورد استقبال واقع شده است. دوست داریم این رشته را در حوزه زنان هم توسعه بدهیم و فضای خوبی را برای علاقه مندان ایجاد کنیم.

مدیرعامل خیبر خرم آباد در ادامه تاکید کرد: امسال تیم فوتبال مردان ما در لیگ دسته یک است و خوشبختانه شرایط خوبی هم دارد. تمام اهداف و برنامه ریزی ما این فصل روی همین تیم خواهد بود تا به امید خدا بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم. اما در سال آینده راه اندازی آکادمی برای تیم های پایه و تشکیل تیم بانوان از برنامه های مهم و جدی ما خواهد بود.

خبیری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا امتیاز لیگ برتر برای ورود به حوزه زنان به صورت رایگان در اختیار تیم خیبرآباد قرار خواهد گرفت؛ گفت: ورود به حوزه زنان در تفکرات ما است و در آینده نزدیک به این بخش ورود خواهیم کرد ولی هنوز وارد جزئیات نشدیم. بر اساس قوانین جدید فکر می کنم ابتدا باید از دسته‌های پایین‌تر مانند لیگ دو شروع کنیم.