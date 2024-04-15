تسهیلات مسکن در خوزستان بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله عمادی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حساب ۱۰۰ در سال ۱۳۵۸ با فرمان تاریخی امام راحل با هدف کمک به ساخت مسکن برای محرومان تأسیس شد که گروههای مختلف مردم کمکهایی را در راستای ساخت مسکن به حساب پرداخت میکردند؛ لذا افرادی که توان دارند، درخواست میشود نسبت به این امر اقدام کنند تا مسکن سازی برای محرومان انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به آخرین آمار حساب ۱۰۰ در سال ۱۴۰۲، گفت: در خصوص این حساب در استان جهشی از سوی کمک خیران و بنیاد مسکن رخ داده به گونهای که به همان میزان کمکی که به حساب ۱۰۰ صورت گرفت، بنیاد مسکن نیز مبلغ اضافه کرد و میتوان گفت سال گذشته تقریباً ۲۵ میلیارد تومان در راستای تکمیل، تعمیر و تجهیز مسکن برای افرادی که مستحق بودهاند، شناسایی و پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: با وجود خیران، صنایع، پتروشیمیها و… که در خوزستان وجود دارد در این زمینه جای کار بسیار است و میتوانند از محل مسئولیتهای اجتماعی مبالغی را به حساب ۱۰۰ بپردازند؛ لذا خواهش داریم این حساب تقویت شود تا بتوانیم مشکلات سطح جامعه و افرادی را که نیازمند هستند، کمتر کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با بیان اینکه نیاز بود یک دستگاه اجرایی در کنار حساب بانکی برای پیگیری کارها وجود داشته باشد، تصریح کرد: بنیاد مسکن با سرفصل مسکن برای محرومان تشکیل شد که قطعاً جوانب مسکن برای محرومان نیازمند طرح بوده که امروزه در روستاها با عنوان طرح «هادی» شناخته شده است؛ بر اساس برنامههای پنج ساله توسعهای که در کشور وجود داشت، قرار بر این بود که تا پایان برنامه ششم روستاهای بالای ۲۰ خانوار مشمول این طرح شوند.
عمادی با اعلام اینکه ۲ هزار و ۲۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در خوزستان وجود دارد، عنوان کرد: همه این روستاها به عنوان یک سند بالادستی مشمول طرح هادی شدهاند و مازاد بر این تعداد نیز تا سه هزار روستا تعیین محدوده و تهیه طرح شدهاند که این میزان در کشور رتبه بسیار خوبی است. همچنین موفق شدهایم علاوه بر تکلیف روستاهای بالای ۲۰ خانوار، قریب به ۸۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار را هم تعیین محدوده کنیم.
وی افزود: در سطح کشور استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان را هم تراز داریم که به طور مثال فارس با اختلاف قریب به ۵۰۰ روستا را اجرا کرده و میتوان گفت خوزستان در این مورد پیشتاز است.
اختصاص ۲۹۸ میلیارد تومان قیر رایگان در سالجاری
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با بیان اینکه علاوه بر اجرای طرح هادی نیز آسفالت معابر درخواست بسیاری از افراد بوده است، تصریح کرد: دولت سالانه میزان قیری را مصوب و تحویل دستگاهها میدهد، در سال ۱۴۰۲ سهمیه قیر رایگان خوزستان ۱۶۰ میلیارد تومان بود که با تفاهم مجموعه عمرانی استانداری با بخشداران و دهیاران، این سهمیه را برای سال جاری به ۲۹۸ میلیارد تومان رسانده و رشد صددرصدی را رقم زدیم.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به سنددار کردن خانههای روستایی گفت: تا به امروز ۲۰۰ هزار جلد سند روستایی در استان صادر شده و در سال ۱۴۰۲ نیز برای هفت هزار و ۶۰۰ واحد سند در استان صادر شده است. همچنین در برنامه امسال قصد داریم ۱۰ هزار جلد سند دیگر در استان صادر شود و این یک اقدام مثبتی است که تثبیت مالکیتها و اخذ تسهیلات بانکی را برای روستاییان به همراه دارد.
عمادی عنوان کرد: روستاهای هدف گردشگری یکی از پروژههای مهم اداره کل بنیاد مسکن خوزستان است تا بتواند مهاجرت از روستا به شهر را به حداقل برساند؛ اکنون در ۶ روستای خوزستان طرح گردشگری انجام شده که بسیار موفق بوده است، پامنار دزفول و خائیز بهبهان از جمله این روستاها هستند.
وی اضافه کرد: همچنین هفت روستای دیگر در حال اضافه شدن به طرح و در بخش مطالعاتی هستند تا تعداد روستاهای هدف گردشگری در خوزستان به ۱۳ روستا برسد.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با بیان اینکه منظومههای روستایی پروژه دیگری است که توسط این بنیاد در حال پیگیری است، تصریح کرد: هدف از این طرح شناسایی نقاط و قوتهای موجود در روستاها است که توسط مشاوران این بنیاد شناسایی و مطالعات آن انجام میگیرد، در کشور ۱۲ استان در حال انجام طرح منظومه روستایی هستند که خوزستان یکی از آنها است؛ در استان ۱۳۸ منظومه روستایی مطالعه شده که ۲ روستا آبادان و خرمشهر و مسجد سلیمان مصوب شدهاند؛ پس از شناسایی افراد مستعد در منطقه، از طریق تبصره ۱۶ و ۱۸ پیگیری تسهیلات برای آنها انجام میشود.
عمادی بیان کرد: از سال ۱۳۸۴ طرح ساخت مسکن محرومان بسیار جدی تر در خوزستان آغاز شد که حدود ۵۳ درصد از مسکنهای روستایی شناسایی و مقاوم سازی شده و میتوان گفت خوزستان متناسب با کشور کار را پیش برده است، در سالهای مختلف با هماهنگی و همکاری بانکهای عامل به واحدهای قدیمی و فرسودهای که ممکن است خطر داشته باشند، تسهیلات پرداخت میشود.
وی افزود: تسهیلاتی را که امسال دولت برای خوزستان مقرر کرده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است، سال گذشته پنج هزار و ۵۰۰ واحد بوده که امسال به ۱۷ هزار واحد رسیده است و این فرصت بسیار خوبی است؛ همچنین مبلغ تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان با سود پنج درصد است که متقاضی تا سه سال قسط پرداخت نمیکند.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به بحث بازسازی گفت: در بندر امام پنج هزار واحد مسکونی برای بازسازی در نظر گرفته شده که ۳ هزار واحد آغاز و از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ مسکن به مرحله گچ و خاک رسیده و متقاضیان ساکن شدهاند؛ تقریباً ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به هر واحد نیمهکاره پرداخت شده و بر اساس صحبتهای استاندار با برنامه و بودجه، پیگیر تسهیلات تکمیلی برای این واحدها هستیم.
عمادی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در خوزستان قریب به ۱۴ هزار واحد در قالب این طرح در حال ساخت هستند، در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر حدود هفت هزار و ۶۰۰ واحد به صورت بنیاد ساز است؛ همچنین ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد برای متقاضیان شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر تأمین شده که با این وجود همچنان ۲ هزار و ۹۰۰ واحد کسری وجود دارد.
وی گفت: در شهرهایی که اکنون شرایط تأمین زمین وجود ندارد روستاهای نزدیک شهرها در نظر گرفته شده به طور مثال در اهواز کریشان ۳ و دامغه مد نظر قرار داده شده است.
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