خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم آذرسا با اشاره به منع قانونی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی گفت: بر حسب گزارشهای واصله مردمی و مراجع نظارتی تعدادی از مشاورین املاک در سطح شهرهای استان اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی میکنند که ضمن هشدار به این مشاوران اعلام میکنیم هر نوع خرید و فروش این امتیاز دولتی غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
وی توضیح داد: این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورتمیگیرد، لازم به ذکر است هر ایرانی تنها یک بار میتواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.
وی تصریح کرد: با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی آن و نیز ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرحهای حمایتی و اقدام ملی مسکن هر نوع خرید و فروش امتیاز طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی ممنوع بوده و رسانهها باید از درج تبلیغات محلی خرید و جدا فروش این طرحها خودداری کنند.
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