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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۰

سرپرست فرمانداری تویسرکان عنوان کرد؛

بحث عفاف و حجاب را باید جدی گرفت 

بحث عفاف و حجاب را باید جدی گرفت 

همدان-سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان گفت: بحث عفاف و حجاب باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی خورشیدخانی در کمیته عفاف و حجاب شهرستان تویسرکان بیان کرد: مدیران در مجموعه خود باید ابتدا تفکرات را به باور رساند تا بتوانند به صورت مؤثر عمل نکنند.

وی با اشاره به اینکه مراکز علمی و فرهنگی باید برقرار و راهکار دهنده در این زمینه در جامعه باشند، افزود: آموزش و تبیین مسئله حجاب و عفاف باید از دوران کودکی آغاز شود که مراکز آموزشی وظیفه سنگینی در این خصوص دارند.

خورشیدخانی با بیان اینکه قوانین عفاف و حجاب باید در ادارات رعایت و به افراد متخلف خدمات ارائه نشود، گفت: ما در ادارات نباید مشکل عفاف و حجاب داشته باشیم، ما مدیون به نظام، شهدا و حتی کسانی که برای امنیت ما تلاش می‌کنند، هستیم.

وی اضافه کرد: انجام ندادن دستورالعمل‌هایی که دادستان به ادارات می‌دهد ترک فعل است و مجازات دارد.

کد مطلب 6079277

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